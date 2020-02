Alors que nos confrères de L’Equipe révélaient il y a quelques jours que le directeur général adjoint de l’AS Monaco, Nicolas Holveck, 48 ans, était le choix numéro un de la famille Pinault pour remplacer Olivier Létang, récemment écarté de la présidence du Stade Rennais, un jeu de chaises musicales semble sur le point d’avoir lieu. RMC révélait aujourd’hui que le départ de Nicolas Holveck, en désaccord avec la nouvelle direction russe de l’AS Monaco, devrait être officialisé dans les prochains jours - sans que l’on connaisse pour le moment sa future destination - et c’est Olivier Létang qui pourrait rapidement venir occuper la place laissée vacante.

Selon nos informations, Olivier Létang, 47 ans, est en contact avec l’AS Monaco pour devenir le nouvel homme fort de la cellule sportive du club princier. Des discussions entre l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain (2012-2017) et l’ASM sont établies, nous dit-on. Si rien n’est encore fait, plusieurs joueurs de l’effectif monégasque ont même déjà été mis au courant de ce premier rapprochement. Mis à la porte de Rennes il y a deux semaines, Olivier Létang pourrait bien déjà faire un come-back fracassant en Ligue 1, sur le Rocher.

Un club auquel il avait déjà proposé ses services en 2016. Nommé directeur sportif du Paris Saint-Germain en 2012, le Sarthois avait grimpé les échelons et pris une autre dimension dans la capitale au départ de Leonardo, un an plus tard. Mais en 2016, vexé de la nomination de Patrick Kluivert au poste de directeur du football, Olivier Létang s’était alors proposé à plusieurs clubs, dont Lens, Arsenal ou... Monaco. L’affaire ne s’était pas faite et le dirigeant avait finalement quitté Paris en juin 2017, avant de rebondir cinq mois plus tard, en Bretagne. Outre Létang, Gauthier Ganaye (ex-Nice) est également en contact avec le club de la Principauté.