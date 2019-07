Cette nuit, l’Olympique de Marseille a terminé sa tournée estivale américaine en explosant DC United sur le score de huit buts à un. Dans cette rencontre, Valère Germain, était titularisé en pointe, a joué l’intégralité de la rencontre sans trouver la faille. Ce qui ne fait que continuer le débat sur le poste d’avant-centre de l’OM. Justement, les Phocéens devraient enregistrer l’arrivée de Dario Benedetto, dont l’équipe Boca Juniors s’est imposé sans lui contre l’Athletico Paranaense en huitièmes de finale aller de la Copa Libertadores (1-0).

C’est en tout cas ce qu’a annoncé André Villas-Boas en conférence de presse d’après match cette nuit à l’Audi Field, à Washington. « On est très proche d’arriver au point final de la négociation. Je pense qu’on peut avoir Dario à Marseille la semaine prochaine, je l’espère », a indiqué le Portugais. Récemment, la presse argentine révélait que les deux formations avaient trouvé un terrain d’entente sur la somme de 16 millions d’euros pour l’arrivée de l’avant-centre.

« Concernant les autres noms, on doit attendre un peu »

Le joueur, lui, souffrirait d’une déchirure au mollet, mais certains expliquent qu’il s’agirait d’une blessure diplomatique pour faire passer son transfert auprès des fans argentins. Concernant, les autres arrivées (AVB en attendait cinq ou six en tout), l’ancien manager de Chelsea et de Tottenham a aussi fait le point sans forcément donner plus d’indices et en expliquant que l’OM allait être actif, mais qu’il va falloir se montrer relativement patient.

« Concernant les autres noms, on doit attendre un peu. Le marché reste ouvert même si le marché anglais va se fermer. On doit profiter des opportunités sur le mercato. On profite des jeunes, c’est très bon pour leur confiance, ça peut aussi fonctionner pour les autres. On a fait finalement le défenseur central et l’attaquant. Après on va voir. On a trouvé aujourd’hui des joueurs de très bon niveau », a-t-il enfin conclu. Prochain rendez-vous pour l’OM, probablement la signature de Dario Benedetto avant l’ultime test contre Naples le dimanche 4 août prochain à l’Orange Vélodrome.

