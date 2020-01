L’Olympique de Marseille lancera son année 2020 dimanche prochain avec son match de Coupe de France contre Trélissac (rencontre à suivre sur le live commenté de notre site). Un match qui donnera le coup d’envoi d’une deuxième moitié de saison durant laquelle l’actuel dauphin du PSG voudra valider une qualification en Ligue des Champions. Une mission qui ne s’annonce pas aisée en raison d’un calendrier peu favorable au moment d’affronter les gros bras de la L1. En effet, hormis Paris, l’OM devra faire la différence à l’extérieur contre Rennes, Bordeaux, Saint-Etienne, Lille et l’OL.

Présent cet après-midi en conférence de presse, André Villas-Boas a fait de ces dates l’un des deux objectifs majeurs de ce premier semestre 2020. « On rencontre plusieurs rivaux directs à l’extérieur. Six mois d’une importance extrême pour nous. Eviter les suspensions, les blessures. Thauvin est un retour important pour nous. On a cette chance contre Rennes parce qu’en cas de victoire, on peut continuer à profiter de cette position confortable (2e place du classement). Rennes est très bien en termes de résultats et de qualité de jeu. Début février, on a Bordeaux et Saint-Etienne à l’extérieur. Ce sont ce type de dates qui sont difficiles pour nous. Si on reste qualifiés en Coupe de France, c’est bien. Si on est éliminé, les espaces entre les matches peuvent être dangereux. »

Enfin, ce match de Coupe de France contre Trélissac a également été l’occasion pour AVB de rappeler qu’il espérait donner un coup de chiffon dans la vitrine à trophées du club (L’OM n’a plus rien gagné depuis 2012). « L’objectif principal est la qualification en Ligue des Champions, mais le palmarès du club c’est important. Je veux essayer d’aller le plus loin possible en coupe. On a sauté trop tôt en Coupe de la Ligue. Je ne peux pas dire que c’est un objectif principal, mais c’est quelque chose qui te fait rêver. À la fin (de la carrière), tu regardes le palmarès de chaque joueur. Si on retire Ricardo Carvalho qui a tout gagné, il ne reste pas trop de trophées (au sein de l’effectif phocéen). L’objectif, pour la dimension du club, est de gagner quelque chose ». À bon entendeur...