La saison de l’Olympique de Marseille sera-t-elle une déception ? Après la défaite en finale de la Ligue Europa contre l’Atlético Madrid mercredi (0-3), l’Olympique de Marseille pourrait tout perdre ce samedi. Face à Amiens, les Phocéens devront absolument s’imposer et compter sur un faux pas de l’Olympique Lyonnais contre Nice pour obtenir leur billet pour la Ligue des champions la saison prochaine. Une qualification pour la C1 apporterait forcément un plus du côté de la Canebière, notamment pour le mercato, puisque jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes est un plus pour attirer de nouveaux joueurs.

Invité à aborder ce sujet dans l’émission Breaking Foot sur SFR Sport, Jacques-Henri Eyraud a expliqué que la direction olympienne était déjà sur le coup, même si ce n’est pas encore le moment d’y penser à 100%. « C’est trop pour en parler. On va d’abord tirer un bilan de cette saison dès la semaine prochaine. C’est un sujet dont on a parlé avec Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia, donc on a des idées assez claires. On n’est pas dans la même situation qu’il y a un an, pas dans le même contexte. On va essayer de tirer un bilan objectif, complet, pour ensuite prendre les meilleures décisions », a lâché le président de l’OM.

« On a des discussions avec des joueurs et leur entourage »

Avec la saison réalisée par les Marseillais, les yeux de certains joueurs et amateurs de football ont longtemps été rivés vers le club de Jacques-Henri Eyraud. Le président de 50 ans pense donc que ça va jouer pour les prochaines affaires du club : « il y a beaucoup de joueurs et d’agents qui regardent davantage du côté de Marseille. C’est le résultat de la saison qu’on a faite, de ce que les joueurs ont démontré, de la qualité de l’encadrement, de l’équipe et du coach, et des résultats évidemment. »

Ce dernier a ensuite terminé sur le dossier en insistant sur le fait que son équipe est déjà projetée vers ce mercato estival. « Un mercato, ça ne se prépare pas la veille de son démarrage. On a des discussions avec des joueurs et leur entourage. On continuera », a conclu tout sourire l’homme d’affaires. Le recrutement de l’OM pourrait donc être agité, pour le plus grand plaisir des supporters phocéens.