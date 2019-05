Une sixième place en Ligue 1 à deux journées de la fin, deux éliminations prématurées dans les coupes nationales et également une désillusion en Ligue Europa en première partie de saison. Cet exercice 2018-2019 va être à oublier du côté de l’Olympique de Marseille. Battu par l’Olympique Lyonnais dimanche soir à l’Orange Vélodrome (0-3), le club phocéen ne finira même pas dans le Top 4, synonyme d’une place en coupe d’Europe pour la saison prochaine. Du coup, la formation de Rudi Garcia va jouer deux rencontres sans enjeux contre Toulouse ce samedi et face à Montpellier dans une semaine.

L’objectif sera cependant de terminer la saison sur de bonnes notes mais le club du sud de la France semble déjà tourné vers le mercato estival et la saison prochaine. Du moins en coulisses. Suite aux mauvais résultats de l’OM, Rudi Garcia, encore sous contrat avec le club jusqu’en juin 2021, n’est pas certain de rester sur le banc marseillais pour les prochains mois. Et qu’en est-il de la direction ? Egalement pointé du doigt par certains supporters, le président Jacques-Henri Eyraud ne semble pas faire l’unanimité. Mais concernant ce dernier, Frank McCourt aurait fait son choix.

Comme l’explique La Provence, Jacques-Henri Eyraud aurait en effet été conforté dans ses fonctions de président de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt, le propriétaire américain du club olympien. L’homme d’affaires âgé de 65 ans aurait apporté son soutien à son président, arrivé à l’OM en octobre 2016 en même temps que lui. Ces derniers travailleraient « main dans la main pour préparer l’avenir et monter une équipe compétitive », comme l’aurait expliqué une source proche de l’Américain au quotidien régional. Frank McCourt aurait donc décidé de taper du poing sur la table et de prendre quelques mesures pour l’avenir du club, mais pas pour le poste de président.