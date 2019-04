Il est rare de voir un cas particulier faire autant l’unanimité que Luiz Gustavo à l’Olympique de Marseille. Le sort du Brésilien interpelle tout le monde, des supporters aux consultants en passant par les joueurs. Quelques exemples le prouvent, avec des sorties médiatiques parlantes, comme celle de Bixente Lizarazu dans Téléfoot. « Ce qui m’a choqué, c’est Luiz Gustavo. C’était le meilleur joueur et aujourd’hui, il se retrouve sur le banc, avec la tête d’un mec qui a abandonné. Ce n’est pas possible de massacrer les joueurs comme ça... » Comme celle, aussi, de Pierre Ménès dans le Canal Football Club. « Comment tu justifies que Luiz Gustavo ait disparu de la circulation ? Le mec c’était le patron de l’OM, c’était la clé de voute de l’édifice marseillais la saison dernière. Depuis 8 matches il fait la boniche. C’est scandaleux. Même au niveau du comportement c’est scandaleux ce que lui fait Garcia ».

Le traitement réservé à l’international brésilien âgé de 31 ans fait bondir, aussi bien en raison de la qualité de ses performances dans l’entrejeu la saison passée que de la pauvreté actuelle des prestations olympiennes. Après avoir dépanné en défense centrale une bonne partie de la saison, alors que cela ne le met pas en valeur, Luiz Gustavo a été relégué sur le banc de touche, avec l’éclosion du milieu Sanson-Lopez, qui a eu la chance d’être aligné lors de la récente bonne série de résultats de l’OM. Lundi, la radio RMC est revenue sur le cas du Brésilien, en tentant de comprendre la raison de sa mise à l’écart du onze titulaire. Et a cité un joueur, qui a préféré rester anonyme. « Tout le monde est persuadé qu’il y a eu une brouille entre Gustavo et le coach, ce n’est pas possible autrement. Même nous, on est surpris. Est-ce que Luiz a refusé de jouer en défense ? Il est apprécié de tous mais il reste discret, peu bavard et n’a pas fait de vagues à ce sujet, en tout cas. »

Le clan Luiz Gustavo temporise

Les joueurs de l’OM respectent énormément Luiz Gustavo, pour sa carrière autant que pour la qualité de son jeu, toujours présente. Le voir relégué de la sorte les intrigue tout autant que la planète football, qui imagine un départ du Brésilien à l’issue de la saison. Va-t-il céder aux sirènes chinoises si la situation devait rester la même ? Son agent, l’Allemand Roger Wittman, a livré sa vision des choses au Phocéen. « Je sais que beaucoup de rumeurs circulent à son sujet, mais ce n’est pas mon métier de commenter des rumeurs. Luiz n’est pas un joueur comme les autres, c’est un joueur de classe mondiale et il faut le respecter. S’il ne joue pas beaucoup en ce moment, c’est uniquement une décision de son entraîneur et il ne se plaindra jamais, car il n’est pas du genre à faire du bruit », a-t-il d’abord déclaré.

« Il reste encore quelques semaines de compétition, et nous aurons le temps d’analyser tranquillement la situation lorsque la saison sera terminée. Le club est encore en course pour atteindre des objectifs, et il n’est pas question pour nous de créer des problèmes. Nous devons respecter cela et nous verrons après ce qu’il convient de faire. Tout ce que je peux vous dire est que Luiz est toujours très heureux à Marseille. Il est amoureux de cette ville, de ce club et il ne se plaint jamais, il n’y a aucun doute là-dessus », a-t-il conclu. Hors de question donc de mettre la pression à l’OM en plein sprint final. Luiz Gustavo a choisi de rester élégant malgré une situation personnelle délicate. Il laissera apparemment la main à l’OM quant à son avenir. Pas sûr que les dirigeants olympiens obtiennent la bénédiction des supporters en poussant le Brésilien vers la sortie, alors que l’objectif sera aussi de baisser la masse salariale du club.