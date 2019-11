C’est un match décisif que vont se livrer Marseillais et Lillois cet après-midi (17h30), du côté de l’Orange Vélodrome. Une rencontre que vous pourrez d’ailleurs suivre sur Foot Mercato. Les troupes d’André Villas-Boas traversent un moment compliqué. Certes, elles sont aux portes de l’Europe du haut de leur septième place, mais les Phocéens n’ont remporté qu’un seul de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues... Autant dire qu’il faudra gagner pour ne pas laisser le doute s’installer encore plus...

En face, les Lillois semblent aller un peu mieux et donnent l’impression d’avoir mis leur mauvaise série de côté après cette large victoire contre les Girondins de Bordeaux lors de la dernière journée de championnat (3-0). Mais les Marseillais peuvent se montrer optimistes, puisque les Lillois sont la deuxième pire équipe de Ligue 1 en déplacement, avec un bilan catastrophique : 0 victoire, 2 nuls et 3 défaites, et seulement 3 buts marqués loin de leurs terres...

Un trio Payet-Benedetto-Germain côté marseillais

Pour cette rencontre, le tacticien portugais de l’Olympique de Marseille pourra compter sur toute son équipe, à l’exception du blessé Florian Thauvin. Steve Mandanda sera présent dans les cages, avec une arrière-garde composée de Jordan Amavi, Duje Caleta-Car, le revenant Alvaro Gonzalez et Hiroki Sakai. Bouba Kamara devrait jouer devant la défense, derrière Morgan Sanson et Valentin Rongier. Devant, le trio offensif devrait être formé par Dimitri Payet, Valère Germain et Dario Benedetto.

De son côté, Christophe Galtier va lui aussi pouvoir affronter ce match avec la quasi-intégralité de son équipe, avec Sanches et Maia comme principaux absents. Mike Maignan devra défendre les buts lillois, protégé par le trio Djalo-Fonte-Gabriel. Bradaric et Celik animeront les flancs, avec Benjamin André et Soumaré dans l’entrejeu. Devant, Loïc Rémy voudra frapper face à son ancien club, et pourra compter sur les services de Yazici et Ikoné pour battre son ancien coéquipier Steve Mandanda.