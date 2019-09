L’Olympique de Marseille, après un début très compliqué avec une défaite contre Reims et un nul face à Nantes, s’est bien rattrapé avec trois victoires consécutives. Mais ce samedi, c’est Montpellier qui se présente au Vélodrome. Une grosse confrontation pour André Villas-Boas, arrivé cet été. Le technicien portugais joue déjà de ses charmes auprès des médias et des supporters, mais visiblement, ses joueurs aussi semblent être fans de lui même si sa préparation a été surprenante.

En effet, la préparation estivale a étonné beaucoup puisque le physique se faisait aussi avec ballons et cela en a desservi certains. « Ça a plu à beaucoup d’avoir du ballon, mais est-ce que c’était le meilleur pour moi ? Je ne sais pas, j’ai besoin de beaucoup de foncier et le fait de ne pas avoir travaillé là-dessus, ça ne m’a pas forcément favorisé et c’est pour ça que j’ai parlé avec les préparateurs, qui ont été très ouverts, et j’ai travaillé cela. Donc ça va mieux, c’est cool », a commencé par expliquer Morgan Sanson devant la presse avant de se montrer dithyrambique avec son coach.

Villas-Boas leur demande de l’agressivité

« C’est un très bon coach avec des idées. Il est très ouvert à la communication. Il nous inculque un état d’esprit de gagnant. Il veut qu’on ait la balle et qu’à la perte, on soit très concentré pour la récupérer vite. On travaille beaucoup avec intensité donc ça se ressent en matches. On en est tous très contents de lui », a ensuite communiqué le milieu de terrain avant de donner quelques indices sur les consignes tactiques d’AVB.

« Le coach nous demande d’être agressif. Il veut qu’à la perte de balle, on soit très agressifs et qu’on récupère la balle très vite. C’est la meilleure solution puisqu’on ne court pas après le ballon même si parfois, c’est bien de laisser la balle de l’adversaire », a-t-il ainsi conclu, car l’OM est une équipe qui prend beaucoup de cartons jaunes et on comprend pourquoi. Gageons que Morgan Sanson donne une nouvelle fois raison à son coach en, pourquoi pas, marquant contre son ancienne équipe pour offrir une nouvelle belle victoire aux Marseillais.

