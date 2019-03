Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de se rapprocher du podium de Ligue 1 et de distancer ses principaux adversaires. En effet, Reims et Montpellier n’ont pu faire mieux qu’un nul (tout comme l’OL) pendant que l’ASSE s’inclinait à domicile contre le LOSC (0-1). Ainsi, contre Nice, les Marseillais jouaient gros. Mario Balotelli aussi puisqu’il pouvait devenir le premier joueur de l’OM (depuis 45 ans) à marquer lors de ses quatre premières sorties sur la pelouse du Vélodrome.

Contre son ancien club, le fantasque Italien a une nouvelle fois trouvé la faille, de la tête, sur un centre parfait de Lucas Ocampos, donnant la victoire, sous les yeux du sélectionneur transalpin, Roberto Mancini, aux siens. Crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, l’ancien Aiglon aurait pu donner de la tête, en plus de sa réalisation, une passe décisive si Lucas Ocampos n’avait finalement pas été devancé par le défenseur Christopher Hérelle. Une analyse que ne rejoint pas Patrick Vieira, l’ex-coach de Balotelli.

« Il a été plutôt inexistant dans le match »

« Patrick (Burner, ndlr) est en duel avec Mario (Balotelli, ndlr) et l’expérience fait la différence. Il a bien fini et a pris Walter (Benitez, ndlr) à contre-pied. C’est bien joué de sa part. Il marque et c’est bien pour Marseille. Mais mes défenseurs ont été très bien. Christophe (Hérelle, ndlr), Dante et Malang (Sarr, ndlr) ont fait un très bon match. Après, ce manque d’attention sur Mario nous fait très mal. La différence s’est faite sur un coup de tête de Mario, qui a été plutôt inexistant dans le match », a avancé le technicien français devant la presse avec une pointe d’amertume.

Toujours est-il que Mario Balotelli a une nouvelle fois été décisif pour l’OM et cela convient à Valère Germain. « C’est bien pour nous, c’est vrai qu’il nous permet de prendre encore trois points. Surtout pour lui, c’était une belle soirée d’être décisif, de marquer et de nous faire gagner contre l’OGC Nice. On est tous contents d’avoir pris trois points et qu’il ait marqué », a lâché l’attaquant en zone mixte. Une nouvelle belle soirée donc !