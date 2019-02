« Nous ne sommes pas fous, tout le monde pense à Manchester, moi aussi, c’est totalement normal. Mais nous devons avoir une approche sereine. » Présent en conférence de presse vendredi après-midi, Thomas Tuchel n’a pas caché que le Paris Saint-Germain pensait avant tout à son choc contre Manchester United en huitième de finale aller de Ligue des Champions, alors qu’un match contre les Girondins de Bordeaux est à jouer ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1 (17h, à suivre sur notre live commenté). Trois jours après sa qualification pour les quarts de finale de Coupe de France grâce à son succès en prolongation face au FC Villefranche Beaujolais (3-0), le club de la capitale compte forcément bien préparer ce match face à MU.

Pour cela, les Parisiens espèrent bien l’emporter au Parc des Princes face aux Girondins pour arriver à Manchester United en totale confiance. D’autant plus qu’en Ligue 1, les champions de France restent sur une défaite contre l’Olympique Lyonnais (1-2), leur première de la saison en championnat. Pour retrouver la victoire en L1, Thomas Tuchel devrait aligner un 4-4-2 et faire tourner son effectif comme face à la formation de National 1. Dans le but, Gianluigi Buffon devrait être de retour. La défense parisienne devrait vivre un léger turn-over avec Thomas Meunier, Kimpembe, Thiago Silva et Stanley Nsoki. De retour dans le groupe, Marco Verratti devrait débuter cette partie, composant un nouveau duo avec Leandro Paredes dans l’entrejeu.

Moussa Diaby préféré à Eric-Maxim Choupo-Moting ?

Concernant les couloirs, Moussa Diaby et Dani Alves pourraient encore être choisis. Kylian Mbappé devrait encore rester sur le banc comme en Coupe de France, puisque Christopher Nkunku et Edinson Cavani pourraient composer l’attaque parisienne. En face, les Girondins de Bordeaux devraient se présenter en 4-3-3. Titulaire indiscutable dans les cages bordelaises, Benoît Costil devrait enchaîner une 23e titularisation de rang en Ligue 1. Devant lui, le capitaine du club au scapulaire pourrait avoir une défense composée de Sabaly-Jules Koundé-Pablo-Maxime Poundjé. Dans l’entrejeu, le doute persiste un peu plus.

Recruté cet hiver au Paris SG, Yacine Adli devrait débuter sur le banc pour cette rencontre. Au milieu de terrain, ce sont Otavio, Basic et Younousse Sankharé qui devraient conserver les faveurs d’Eric Bedouet. Sur le plan offensif, le technicien bordelais doit d’ailleurs faire sans Samuel Kalu, suspendu, et Yann Karamoh, mis à pied il y a quelques jours suite à un mauvais comportement. Jimmy Briand, Nicolas De Préville et François Kamano pourraient donc composer l’attaque girondine pour ce match au Paris Saint-Germain. Les Girondins réussiront-ils à tenir tête aux Parisiens encore une fois, deux mois après le match nul 2-2 au Matmut Atlantique lors de la rencontre aller ? Réponse aux alentours de 19h...