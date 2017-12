C’est l’un des grands débats de la saison du PSG. Tout part d’abord d’un constat clair : avec Thiago Motta, le club de la capitale ne dispose que d’un unique numéro 6 de métier. L’option alternative se nomme Adrien Rabiot, jugé plus capable que Verratti d’occuper ce poste de l’ombre si important. Mais voilà, l’international français n’a jamais caché son peu de goût pour cette position alors que le départ de Blaise Matuidi pour la Juventus Turin lui offrait sur un plateau le poste de milieu relayeur gauche. Cela n’a pas loupé, Thiago Motta s’est blessé pour une longue durée, poussant Unai Emery à faire de Rabiot sa sentinelle et à promouvoir Julian Draxler au milieu de terrain.

Les résultats et la qualité de jeu le prouvent, le trident fonctionne. Et Rabiot avait même calmé le jeu, mi-octobre, en nuançant ses propos : « on m’a demandé ce que je préférais à chaque fois, et j’ai simplement répondu que je préférais jouer relayeur. Je n’ai jamais dit que je n’aimais pas jouer en sentinelle ». Conscient que l’absence de Motta et le manque de solutions allaient le pousser à évoluer bien plus que prévu à ce poste, Rabiot fait bonne figure. Mais c’est aussi parce qu’il développe un autre style que Thiago Motta, qui reste fixé à sa position de pointe basse.

Rabiot, un 6 d’un nouveau genre

L’observation du nouveau trident titulaire depuis quelques semaines laisse voir une mécanique bien huilée. Certes, Rabiot apparaît le plus souvent comme l’élément le plus reculé sur l’ensemble de la rencontre, mais les permutations se multiplient, principalement avec Verratti. Rabiot, qui adore se projeter vers l’avant, n’est donc pas si frustré que cela dans son expression offensive. Interrogé sur le cas Rabiot en conférence de presse, Unai Emery a détaillé les spécificités de son jeu à ce poste de numéro 6.

« Adrien progresse très bien. Il a besoin de jouer avec mobilité. Il est capable d’aller en attaque, aider l’équipe près de la surface, et il est aussi capable de faire le travail défensif pour aider les défenseurs centraux et les latéraux. Seulement jouer comme sentinelle, je crois que c’est moins pour lui. Ses qualités, c’est la mobilité, pour faire plus de choses sur le terrain. Quand nous parlons avec lui, pour dire un numéro, c’est plutôt 8. Mais en ce moment, il vit un grand moment, avec de bonnes performances, de la confiance. Peu à peu, la collaboration avec Verratti c’est de mieux en mieux. Il peut jouer aussi avec Motta, sans Motta et mélanger le travail de sentinelle et de numéro 8 », a lancé l’entraîneur espagnol. Avec un plus grand apport offensif que Motta et une couverture du terrain mieux répartie avec Verratti, Rabiot fait évoluer le poste de sentinelle au PSG. De quoi apaiser un peu sa frustration initiale.