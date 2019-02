« 100 buts à l’entraînement. Ouais le ridicule ne tue pas », a annoncé hier Kylian Mbappé sur son compte Twitter officiel. Le jeune homme de 20 ans, sur le ton de l’humour, a voulu montrer qu’il était un redoutable compétiteur. Et il n’y a pas qu’aux entraînements que l’international tricolore enchaîne les buts. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur de l’AS Monaco en est à 24 réalisations toutes compétitions confondues. La plupart de ses buts ont été inscrits en Ligue 1. Le numéro 7 du PSG en est à 19 buts en 18 rencontres de championnats de France, soit un but toutes les 74 minutes d’après la LFP.

19 - Kylian Mbappé est le 1er joueur français à compter 19 buts après seulement 18 matches sur une saison de Ligue 1 sur les 45 dernières années. Délirant. @PSG_inside @KMbappe pic.twitter.com/lTCTUcsbRe — OptaJean (@OptaJean) 17 février 2019

Opta a même précisé que « Kylian Mbappé est le 1er joueur français à compter 19 buts après seulement 18 matches sur une saison de Ligue 1 sur les 45 dernières années ». Son 19ème but de la saison, l’attaquant français l’a marqué dimanche soir lors d’une rencontre accrochée face à l’AS Saint-Étienne. Pas toujours en réussite, Mbappé a finalement délivré les siens d’une superbe volée du droit à la 74e (victoire 0-1). Un petit bijou qui a époustouflé son coéquipier Marquinhos. « Magnifique ! De derrière, on l’a vu. C’était un but très difficile, lui le prend de volée. Il y a Dani (Alves) qui fait une bonne passe ».

Mbappé encensé

Et le Brésilien n’est pas le seul à avoir rendu hommage au crack francilien. Son entraîneur, Thomas Tuchel, était également ravi. « Kylian montre sa qualité chaque jour à l’entraînement, il a cette faim pour marquer, marquer, marquer. C’est sa qualité. C’est un joueur spécial ». Thiago Silva est du même avis. « Il est toujours hallucinant. Kylian est un joueur très important pour nous, comme Cavani et Neymar. Je crois que tout le monde dit, maintenant, qu’il y a beaucoup de pression sur lui. Mais je crois que Kylian n’a pas 20 ans...il a 28-29 ans. Il gère très bien cette situation et c’est bien pour l’équipe. C’est bien qu’il marque. Nous sommes contents de toutes les prestations qu’il vient de faire ».

Même Jean-Louis Gasset s’est incliné. Les propos de l’entraîneur des Verts sont relayés par L’Équipe. « On a perdu sur un but venu d’ailleurs, d’un joueur de 20 ans, qui sera bientôt le meilleur joueur du monde. Bluffé ? Oui pour son âge. C’est pour ça que je dis qu’il va devenir le meilleur joueur du monde dans deux, trois ans s’il continue comme ça. C’était juste comme ça qu’on pouvait prendre un but (Sur la relance de Ruffier qui amène le but). Il est l’un des meilleurs gardiens français (ton ferme). Voilà mon avis ». Moins bavard, Kylian Mbappé, qui est désormais le meilleur buteur de L1, a simplement confié à Canal+ après la rencontre : « C’est bien, il faut continuer et viser le plus haut possible. Les stats c’est bien, mais je pense que l’équipe c’est mieux ». Il aura encore l’occasion d’améliorer tout cela mercredi face à Montpellier.