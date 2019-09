La délivrance. Le 25 août dernier, alors qu’il était en pleine accélération lors du match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse (4-0), Kylian Mbappé a dû stopper net sa course. Victime d’un claquage, le jeune attaquant francilien a dû mettre son début de saison entre parenthèses. Pendant cinq semaines plus exactement. Ce samedi 28 septembre, le natif de Bondy ne cachait donc pas sa joie au moment de fouler la pelouse du Matmut Atlantique pour ce Bordeaux-PSG.

Un retour à la compétition que le champion du monde a très rapidement rentabilisé puisque c’est lui qui a signé la passe décisive pour le but du 1-0 signé Neymar. Entré en jeu à la 60e minute, Mbappé a donc joué la dernière demi-heure du match avant le choc de Ligue des Champions à Istanbul, face à Galatasaray. Un moment que le numéro 7 parisien a apprécié,comme il l’a confié aux médias en zone mixte après le match.

Mbappé était dans le dur

« Oui, ça fait du bien. Cinq semaines, c’était long. On était à 0-0, c’était un match assez fermé. Il fallait faire quelque chose pour aider l’équipe à prendre les trois points », a-t-il déclaré en zone mixte. Un come-back d’autant plus apprécié par un joueur visiblement touché par ce qui a été l’un des premiers gros pépins physiques de sa carrière. Une blessure (claquage) qui est également la hantise d’un élément dont l’un des points forts de son jeu est une accélération supersonique.

« C’est le début du retour. Il s’agit de ne pas rechuter. C’était long, difficile aussi. Je me disais : "comment j’ai pu me blesser comme ça". Je pensais avoir tout bien fait. Ça m’est tombé dessus comme ça, je n’avais pas prévu. C’était difficile parce que quand vous ne pouvez pas expliquer ce qu’il vous arrive, c’est compliqué. Et quand l’équipe perd aussi, ça vous affecte. Vous voulez revenir le plus vite possible, sans vous précipiter pour autant. Ce n’était pas facile, c’est le début de la fin ». C’est tout le mal que l’on peut lui souhaiter.

