Vendredi soir, le PSG officialisait en grande pompe son partenariat avec le groupe Accor et sa plateforme ALL. Le grand groupe hôtelier devient à partir de la saison prochaine, le sponsor maillot tant attendu par le club parisien, et ce pour les trois prochaines années. Un accord qui rapporterait au champion de France plus de 50 millions d’euros par an. En marge de cette annonce importante pour les finances parisiennes, le président du Paris Saint-Germain en a profité pour donner plusieurs interviews à la presse française et espagnole.

Dans son édition du jour, Marca publie une entrevue avec l’homme fort du Paris SG. Et ce dernier, visiblement conforté dans ses positions par le partenariat avec Accor, a distillé quelques petits messages lourds de sens. Bien entendu, le cas Neymar est revenu sur le tapis. La semaine dernière, le père et agent du joueur avait déjà clarifié la situation au sujet de son avenir. Cette fois, c’est au tour d’Al Khelaïfi d’apporter son éclairage sur ce dossier toujours aussi brûlant. Et le Real Madrid sait désormais à quoi s’en tenir.

Nasser Al-Khelaïfi recadre le Real Madrid pour Neymar

« Ni le Real Madrid ni aucun autre club du monde n’ont besoin de nous appeler pour Neymar ou dans le cas d’un autre joueur. Madrid sait parfaitement que Neymar n’est pas à vendre et que le joueur ne quittera pas le PSG cet été. Nous entretenons une relation fantastique avec Neymar et son père, qui est conçue pour durer longtemps, » confie ainsi le président du club parisien. Un rappel à l’ordre qui devrait calmer les ardeurs madrilènes pendant un moment. Conscient que les plus grandes écuries européennes lorgnent son numéro dix mais aussi un certain Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi ne se sent absolument pas en danger face aux supposés intérêts des grands clubs continentaux concernant ses deux stars.

Selon le principal protagoniste, le rapport de forces se trouverait en effet inversé aujourd’hui. « Ce sont plutôt eux qui devraient s’inquiéter car les meilleurs joueurs du monde de demain vivent à Paris, une ville qu’ils adorent, et ils jouent pour le PSG, le club le plus moderne d’Europe, qui correspond à leurs ambitions et à leur image, » explique ainsi l’homme fort du projet francilien. Qu’on se le dise, rien ne doit freiner l’ascension fulgurante du Paris Saint-Germain aux yeux de son président...