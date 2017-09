Il a beau répéter aux médias qu’il est poussé par les journalistes à donner son avis sur le Paris-Saint-Germain, Jean-Michel Aulas sait finalement très bien réagir sur l’acxtualité parisienne de son propre chef. Et comme bien souvent, c’est sur Twitter que le patron des Gones s’est exprimé. Cette fois-ci, pas de commentaire sur le fair-play financier, mais sur la large victoire des Rouge-et-Bleu en Ligue des Champions.

Suite au large succès parisien face au Celtic Glasgow (5-0), JMA n’a pas hésité à encenser les hommes d’Unai Emery. « Ce PSG des galactiques est très fort il sera imbattable en Champion’s League ? Comme en L1 ! Bravo à Emery d’avoir su créer ce collectif si rapidement. » Un beau compliment qui tranche avec les tacles appuyés envoyés ces derniers temps à l’encontre du PSG. Et à l’heure où se profile un PSG-OL qui s’annonce avoureux au Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a réagi lorsque les médias lui ont demandé de donner son avis sur les commentaires d’Aulas.

« On a un match très important dimanche. Il faudra prendre les trois points. Non, franchement, ce qu’il dit ou ne dit pas... Honnêtement, je ne l’écoute pas. » Visiblement exaspéré des attaques à répétition d’Aulas, Al-Khelaïfi a donc choisi d’ignorer son homologue lyonnais. Et alors que ce dernier lui a adressé une lettre afin de s’expliquer, pas sûr que NAK y réponde de sitôt. L’ambiance sur et en-dehors du terrain promet d’être joyeuse dimanche prochain...