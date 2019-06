Depuis la fin de sa carrière de joueur, Maxwell a enfilé le costume au Paris Saint-Germain. En effet, il s’occupait de faire le lien entre la direction et le vestiaire et travaillait donc avec Antero Henrique, le directeur sportif du Paris SG. Sauf que cet été, le vent du changement a soufflé au PSG. Antero Henrique est parti et Leonardo est revenu dans les fonctions qu’il occupait il y a quelques années. Cela aura bien entendu un impact sur la suite de la carrière de dirigeant de Maxwell.

Comme le révèle Sport, le Brésilien devrait faire les frais de l’arrivée de son compatriote au poste de directeur sportif. Un temps pressenti pour occuper le poste, il se murmurait même que le président Nasser Al-Khelaïfi lui avait promis la succession d’Henrique, le latéral gauche a donc vu Leonardo débarquer dans ses pattes et il semble désormais peu probable que les deux hommes cohabitent cette saison et plus encore dans le futur dans le club de la capitale.

Il va devoir faire face à la justice

Proche du président, Maxwell n’entrerait pas dans les plans de Leonardo, qui, on le sait, préfère tout gérer lui-même. Maxwell avait été l’une des pierres angulaires de la tactique pour attirer Neymar à Paris, même si ce dernier est maintenant annoncé sur le départ. Reste à savoir si cette fin d’histoire d’amour sera annoncée rapidement par le club ou par le joueur pour que les deux parties puissent aller de l’avant le plus rapidement possible. Toutefois, le PSG a démenti, via RMC, ces informations : « ce type de fake news récurrent aussi sur d’autres sujets, venant la plupart du temps du même pays (l’Espagne, ndlr) ».

Cette triste nouvelle, si finalement elle s’avérait exacte, n’ajoute rien de bon à la mauvaise semaine de l’ancien défenseur international brésilien. En effet, l’Auriverde avait été accusé d’avoir agressé sa femme et devait se présenter devant la justice. « Ça me désole de voir une personne avec laquelle j’ai vécu et qui est la mère de merveilleux enfants utiliser la loi de cette façon. Je ne ferai aucun commentaire supplémentaire », avait-il ainsi expliqué. Ce n’était pas vraiment la bonne semaine pour Maxwell.

