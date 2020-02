Les dernières semaines ont probablement été assez épuisantes pour les supporters du PSG et de l’Atlético, ainsi que pour les dirigeants des deux formations. Le dossier Edinson Cavani a effectivement animé le mercato parisien, avec l’Atlético de Madrid qui a tout fait pour l’attirer dans ses rangs. Pourtant, les postures des deux clubs ne semblaient pas forcément éloignées, et seulement quelques petits millions d’euros séparaient les propositions de la direction rojiblanca des exigences de Leonardo.

Le joueur lui semblait clairement vouloir rejoindre l’équipe entraînée par Diego Simeone, même si du côté de l’Atlético, on a commencé à s’agacer de son attitude dans les derniers instants du mercato hivernal. On accusait notamment l’Uruguayen de se montrer trop gourmand niveau salaire, profitant de cet intérêt de l’Inter de Miami pour faire grimper les enchères. Et le quotidien l’Equipe en dit plus sur les plans de la nouvelle franchise de MLS ce samedi.

Le joueur privilégie l’Europe

Effectivement, l’équipe qui débutera dans l’élite du football nord-américain cette année et qui appartient à David Beckham est bien disposée à griller l’Atlético de Madrid, alors que Chelsea et Manchester United sont toujours sur le coup. Les premières négociations avec l’entourage du Matador ont, selon le journal, débouché sur un possible salaire de 11 millions d’euros brut par saison. Un montant qui ne satisfait cependant pas encore le numéro 9 du Paris Saint-Germain.

Un poste de joueur désigné lui est donc réservé, ce qui permet aux Floridiens de faire des folies sans griller le plafond salarial imposé par les règles de la ligue. On imagine que ces derniers reviendront bientôt à la charge avec une proposition un peu plus élevée. Dans le même temps, l’Atlético de Madrid peut se rassurer : les intentions de Cavani sont visiblement de rester en Europe pour encore deux ans. Mais une nouvelle proposition alléchante financièrement pourrait bien changer la donne...