Voilà plusieurs semaines déjà que dirigeants colchoneros et parisiens négocient le transfert d’Edinson Cavani. Si le club de la capitale espagnole peut au moins compter sur l’accord du joueur, qui veut rejoindre le Cholo Simeone d’ici vendredi soir comme nous vous l’avions déjà confié en exclusivité, les discussions avec le Paris Saint-Germain sont toujours aussi compliquées. Mardi soir, le champion de France en titre avait ainsi refusé une nouvelle offre de l’Atlético de Madrid, qui était ainsi prêt à mettre 15 millions d’euros sur la table.

Ce matin, on apprenait aussi que les Colchoneros étaient prêts à faire appel à un fonds d’investissements anglais pour financer cette opération, qui pourrait s’élever à 80 millions d’euros en comptant le prix du transfert, le salaire du joueur et les impôts. De son côté, Diego Simeone continue de faire pression sur ses dirigeants pour qu’ils lui offrent le meilleur buteur de l’histoire du PSG d’ici la fin de ce mercato hivernal.

L’offre de la MLS inquiète l’Atlético

Et désormais, Le Parisien dévoile de précieuses informations : l’Atlético de Madrid n’a pas l’intention de dépasser les 15 millions d’euros. Les dirigeants de l’écurie espagnole ne veulent pas faire de folies pour un joueur qui sera libre de tout contrat dans quelques mois, et ne vont donc pas formuler de nouvelle proposition supérieure. Reste à voir s’il s’agit là d’un jeu de négociations, ou d’une posture ferme de la part d’Enrique Cerezo et ses hommes de main.

Et du côté de l’Atlético de Madrid, on commence à se fatiguer du comportement du Matador. La chaîne de télévision Cuatro affirme que la direction rojiblanca estime que l’attaquant fait passer l’argent avant le côté sportif, avec cet intérêt de l’Inter Miami (MLS) qui aurait encore fait grimper les exigences du numéro 9 parisien. AS confiait effectivement ce matin que la franchise floridienne était prête à offrir un énorme pont d’or au joueur, qui serait donc tenté. Autant dire que le dénouement de ce feuilleton n’est pas prêt de tomber.