Vendredi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur le score de deux buts à zéro contre le FC Metz au Stade Saint-Symphorien. Les Parisiens se sont présentés sans Neymar (encore écarté du groupe) et sans Edinson Cavani et Kylian Mbappé (blessés). Areola, lui, était laissé sur le banc des remplaçants puisqu’il est en négociation avec le Real Madrid. Dans l’après-midi, les Parisiens ont appris qui allaient être leurs adversaires en phase de groupes de la Ligue des Champions.

Forcément un peu affaibli, on se demande évidemment si le Paris SG compte bouger sur le mercato alors que ce dernier ferme ses portes ce lundi soir. Il est peu probable, hors les gardiens de but et surtout des joueurs possiblement échangés contre Neymar, que le mercato s’agite dans tous les sens à Paris. Pourtant, l’effectif semble un brin court lorsque les blessures s’accumulent et, on le sait, c’est l’apanage du Paris SG. Mais il existe d’autres choses à régler si on en croit Leonardo.

« Ce ne sera pas la saison bling-bling »

« En vérité, comme vous savez, on aura le temps de parler après. La palette est large. Côté financier, structurel de mercato, ce n’est pas facile. On cherche à organiser. Je pense que ce sera une saison difficile. Il y a beaucoup de choses à voir. On dit peut-être que ce n’est pas une situation idéale. Oui, mais il n’y en a pas. Il y a des choses à régler ? Oui. On doit voir comment on va vivre avec certaines situations, oui. On a des joueurs en fin de contrat ? Oui. On a beaucoup de choses. C’est comme ça. Ce ne sera pas la saison bling-bling : "oui on va gagner la champions’ League" non ce ne sera pas comme ça. On va chercher à réorganiser, revoir des choses, de discuter », a expliqué le directeur sportif du PSG devant les médias.

Forcément, après cette réponse, tout le monde s’est demandé si les exigences du Paris SG avaient baissé ou si les ambitions décroissaient. Non, il n’en est rien. Leonardo tente juste de calmer tout le monde. « Les ambitions ne sont pas à la baisse, les ambitions, c’est obligé au Paris Saint-Germain. Je dis simplement qu’on a des choses à régler », a-t-il ainsi conclu sur le sujet. L’année s’annonce, sinon compliquée, au moins chaude à Paris.

