Tous les clubs qualifiés attendaient ce moment. Au lendemain de la fin des barrages de la Ligue des Champions, le tirage au sort de la phase de poules de l’édition 2019-2020 avait lieu ce jeudi soir à Monaco. Côté français, le Paris Saint-Germain, champion de France, le LOSC, dauphin du club de la capitale, et enfin l’Olympique Lyonnais, troisième la saison passée et qualifié directement pour la phase de groupes grâce à la victoire finale de Chelsea en Ligue Europa, attendaient avec impatience leurs adversaires européens.

Le club de la capitale va retrouver un adversaire qu’il connaît bien puisque la formation de Thomas Tuchel sera opposée au Real Madrid de Zinedine Zidane dans le groupe A ! En plus de ce cador européen, les Parisiens devront assurer contre le Club Bruges KV mais aussi face à Galatasaray. Le déplacement en Turquie ne sera pas si simple... Deuxième de Ligue 1 la saison passée, le LOSC a hérité d’un groupe plutôt relevé avec Chelsea, l’Ajax Amsterdam et enfin le Valencia CF (groupe H). À l’inverse, l’Olympique Lyonnais aura une carte à jouer dans le groupe G.

Huitièmes de finaliste la saison passée, les Gones joueront contre le Zenit, le Benfica Lisbonne et le RB Leipzig. Un groupe qui semble donc à la portée des hommes de Sylvinho. Et dans cette édition 2019-2020, il faudra suivre avec attention les matches de la poule F, qui comprend le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, l’Inter Milan et le Slavia Prague. Rendez-vous désormais dans quelques semaines pour le grand lancement de cette phase de poules de la Ligue des Champions !

Groupe A

Paris Saint-Germain (France)

Real Madrid (Espagne)

Club Bruges KV (Belgique)

Galatasaray (Turquie)

Groupe B

Bayern Munich (Allemagne)

Tottenham (Angleterre)

Olympiakos (Grèce)

Etoile Rouge de Belgrade (Serbie)

Groupe C

Manchester City (Angleterre)

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Dinamo Zagreb (Croatie)

Atalanta Bergame (Italie)

Groupe D

Juventus (Italie)

Atlético de Madrid (Espagne)

Bayer Leverkusen (Allemagne)

Lokomotiv Moscou (Russie)

Groupe E

Liverpool (Angleterre)

Napoli (Italie)

FC Salzbourg (Autriche)

Genk (Belgique)

Groupe F

FC Barcelone (Espagne)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Inter Milan (Italie)

Slavia Prague (République tchèque)

Groupe G

Zenit (Russie)

SL Benfica (Portugal)

Olympique Lyonnais (France)

RB Leipzig (Allemagne)

Groupe H

Chelsea (Angleterre)

AFC Ajax (Pays-Bas)

Valencia CF (Espagne)

LOSC (France)

Suivez l’intégralité des rencontres de Ligue des Champions en streaming, en direct et en exclusivité sur RMC Sport en cliquant ici !

18h58 : le tirage au sort de cette édition 2019-2020 est terminé ! Tous les groupes sont donc connus !

The official result of the 2019/20 #UCLdraw ! toughest groups are __ __ & __ pic.twitter.com/c7Xdro1vhn — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

18h56 : le LOSC n’a pas été épargné puisque la formation de Christophe Galtier défiera Chelsea, l’Ajax et le Valencia CF.

18h54 : l’Olympique Lyonnais jouera également contre le RB Leipzig, qui vient d’atterrir dans le groupe G !

18h52 : le tirage au sort touche à sa fin ! Les équipes du chapeau 4 vont connaître leurs adversaires...

18h50 : Lionel Messi vient d’être élu meilleur attaquant de la saison 2018-2019 ! Pour rappel, l’attaquant du FC Barcelone a fini meilleur buteur avec 12 réalisations !

18h49 : le deuxième adversaire du PSG sera le Club Bruges KV ! De son côté, l’Olympique Lyonnais affrontera le Zenit et le SL Benfica !

18h43 : c’est parti pour les équipes du chapeau 3 avec comme première équipe l’Inter Milan...

18h40 : on est donc fixés pour les équipes du chapeau 2. En attendant la suite du tirage au sort, l’UEFA dévoile le nom du meilleur milieu de terrain de l’exercice 2018-2019 : Frenkie de Jong !

18h38 : le Paris Saint-Germain hérite du Real Madrid !

18h33 : Virgil van Dijk vient de reprendre sa place. Place désormais au tirage au sort du chapeau 2 !

18h31 : les équipes du chapeau 1 ont été tirées ! Place désormais au meilleur défenseur de la saison qui est bien évidemment Virgil van Dijk, le Néerlandais de Liverpool.

18h27 : c’est parti pour ce tirage au sort ! La première équipe tirée par Wesley Sneijder est... le Paris Saint-Germain !

18h22 : le tirage au sort de cette édition 2019-2020 est imminent ! Les règles de celui-ci sont en train d’être données.

Le tirage au sort est sur le point de débuter...

Quelles sont vos prédictions ?#UCLdraw pic.twitter.com/XeZSHcBdWR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2019

18h20 : les premiers prix sont remis et on commence avec le meilleur gardien de la saison précédente. Et c’est logiquement Alisson Becker qui a été élu pour cette saison 2018-2019 !

18h16 : c’est au tour de Petr Cech de venir au centre de la scène. Le gardien tchèque va également participer à ce tirage au sort.

18h14 : les trois finalistes pour le trophée de meilleur joueur UEFA de la saison sont bel et bien là !

18h13 : Wesley Sneijder vient tout juste de prendre sa retraite, mais le milieu de terrain néerlandais va réaliser ce soir le tirage au sort de cette C1. Il vient d’arriver sur la scène.

18h10 : le joueur turc Hamit Altıntop vient d’arriver avec la coupe aux grandes oreilles. Pour rappel, la finale de cette saison 2019-2020 aura lieu à Istanbul.

18h06 : le président de l’UEFA, M. Aleksander Ceferin, est invité à venir sur la scène pour évoquer le tirage au sort mais également parler d’Eric Cantona, qui a reçu le prix du président pour cette année 2019.

18h04 : la cérémonie vient tout juste de débuter. L’UEFA vient de partager une vidéo pour faire un petit bilan de la saison 2018-2019 de Ligue des Champions.

17h59 : pour faire patienter ses supporters, l’Olympique Lyonnais propose un Top 5 spécial Ligue des Champions, avec de beaux buts à retrouver.

17h54 : Patrice Evra a donné son avis sur le titre de meilleur joueur UEFA de la saison 2018-2019. Et l’ancien joueur de Manchester United semble avoir une préférence pour l’attaquant portugais.

Patrice @Evra is backing former team-mate Ronaldo for UEFA Men's Player of the Year ! #UCLdraw pic.twitter.com/gsGzIdUohn — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

17h52 : c’est au tour d’un certain Cristiano Ronaldo de faire son arrivée. L’international portugais est déjà très sollicité pour des selfies.

17h49 : Gérard Lopez, président du LOSC, vient d’arriver en compagnie d’un certain Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone !

La délégation lilloise arrive à Monaco à quelques minutes du début de la cérémonie #UCLdraw pic.twitter.com/Fk8VwU9SXM — LOSC (@losclive) August 29, 2019

17h43 : absent de la cérémonie la saison passée, Cristiano Ronaldo est cette fois-ci présent à Monaco. Le joueur de la Juventus sera-t-il sacré meilleur joueur de la saison ? Fin du suspense dans quelques minutes...

Player of the Year nominee Cristiano Ronaldo has landed in Monaco ! #UEFAawards announced during the #UCLdraw pic.twitter.com/td633acvnO — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

17h41 : le tirage au sort de la phase de poules se rapproche petit à petit. En attendant, voici les chapeaux pour ce tirage tant attendu. Le PSG est dans le chapeau 1, l’OL dans le troisième et le LOSC se retrouve dans le quatrième.

The pots for the #UCLdraw

What's the best group you can make ? pic.twitter.com/o3jMhS1gAy — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

17h36 : Virgil van Dijk va-t-il être sacré meilleur joueur de la saison, lui qui a remporté la Ligue des Champions avec les Reds de Liverpool ? Réponse dans quelques minutes.

17h34 : Lionel Messi est bien arrivé à Monaco. L’attaquant argentin du FC Barcelone est en lice pour le trophée de meilleur attaquant mais également celui de joueur UEFA sur la saison 2018-2019.

17h30 : il ne reste plus que trente minutes avant le début de ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Joueurs, entraîneurs, dirigeants ou encore journalistes s’installent pour le moment avant le grand moment.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10