Le Paris Saint-Germain, qui s’apprête à affronter les Girondins de Bordeaux ce dimanche soir (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), a vécu une semaine assez compliquée. Tout a commencé le week-end dernier avec un match nul contre Amiens (4-4), puis le Paris SG s’est incliné en Allemagne, au Signal Iduna Park, contre le Borussia Dortmund en ne proposant pas grand-chose (1-2). Mais, une nuit, dans la semaine, des vidéos des joueurs du club français ont été mises sur les réseaux sociaux lorsqu’ils fêtaient - plutôt bien - les anniversaires de Di Maria, d’Icardi et de Cavani.

Si personne ne nie leur droit fondamental à faire la fête comme tous les êtres humains, c’est plus la fuite des vidéos qui a fait des remous dans la presse et chez les supporters. « C’est vrai que c’était une erreur de diffuser les images. On est d’accord et conscient de ça. C’était un anniversaire prévu avant le match (face au BvB). Ce n’est pas une question de résultat. Il faut surtout dire à nos supporters que ce n’était pas un manque de respect. (...) C’était un moment pour qu’on passe du temps ensemble et qu’on oublie un peu le foot », a lâché Marquinhos ce samedi en conférence de presse.

Explication de texte signée Leonardo

Thomas Tuchel, son entraîneur, lui, était très agacé. Il suffisait de voir son body language (regard noir, mâchoire serrée) pour comprendre qu’il était très loin d’être satisfait : « j’étais vraiment surpris de cette vidéo hier. On en a parlé en interne. Je préfère ne pas en parler ici. C’était un jour libre, oui, c’était quelque chose de privé oui, mais ça doit rester en interne. » Comme révélé ce samedi, c’est Leonardo qui s’est collé à l’explication de texte.

Celle-ci a été assez rude si on en croit les informations de L’Équipe et du Parisien ce dimanche matin. Le Brésilien, assez discret depuis sa sortie sur Canal + après la victoire contre l’Olympique Lyonnais (4-2), a fait part au vestiaire de son mécontentement et a reproché aux joueurs d’avoir étalé sur la place publique un événement qui aurait dû rester de l’ordre du privé. Des remontrances qui, espérons-le, ont été entendues par les éléments de Tuchel.