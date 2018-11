Le record dans le viseur. Vainqueur de l’Olympique de Marseille dimanche soir (0-2), le Paris Saint-Germain avait enregistré une onzième victoire en Ligue 1 en autant de rencontres. Suffisant pour égaler le record de Tottenham, sur les cinq grands championnats européens, qui avait réalisé la même performance lors de la saison 1960-1961. Pour tenter de rentrer dans l’histoire, le club de la capitale avait donc pour objectif de battre le LOSC ce soir en ouverture de la 12e journée du championnat de France. Thomas Tuchel décidait donc d’aligner un 3-4-3 avec les retours de Buffon et Thiago Silva. De son côté, Mbappé était titulaire en attaque après avoir pris place sur le banc face à l’OM. Une place que Rabiot conservait puisque le milieu français était encore une fois remplaçant. Dans les rangs lillois, Christophe Galtier faisait confiance aux mêmes joueurs qui avaient débuté face au Stade Malherbe de Caen il y a une semaine, avec son trio infernal Pépé-Ikoné-Bamba. Face à leurs supporters, les Parisiens tentaient de prendre possession du ballon mais les Dogues ne se laissaient pas faire. Les joueurs de Christophe Galtier se procuraient d’ailleurs la première occasion.

Pas attaqué dans l’entrejeu, Xeka s’avançait et envoyer une belle frappe dans les bras de Buffon (8e). Le ballon passait d’un camp à l’autre et Mbappé répondait côté parisien avec une tentative un peu trop croisée (11e). Les deux équipes ne se procuraient pas de réelles occasions mais l’agressivité était omniprésente sur la pelouse du Parc des Princes, comme dans ce duel entre Neymar et Pépé (18e). Le PSG poussait de plus en plus et Maignan gagnait un face à face important avec Di Maria (22e), avant de voir la tête de Marquinhos passer juste au-dessus (23e). Si les Dogues cherchaient à négocier certains contres, ces derniers n’arrivaient plus à approcher la surface parisienne. Et après une tentative de Meunier non cadrée (30e), M. Letexier ne bronchait pas à la suite d’un duel entre Ballo-Touré et Mbappé dans la surface, le latéral lillois ayant mis son bras dans le visage du numéro 7 après avoir pris un petit-pont (33e). Les locaux ne quittaient plus la surface lilloise et Neymar obligeait Maignan à réaliser une nouvelle parade sur un coup-franc direct (39e). Très en forme, le gardien du LOSC sortait juste derrière un corner direct, en envoyant le ballon sur son poteau (40e). Après un véritable temps-fort parisien, les deux équipes regagnaient donc les vestiaires dos à dos.

Mbappé et Neymar encore désicifs

Dès le retour des vestiaires, les Parisiens cherchaient à ouvrir le score puisque Di Maria envoyait une belle frappe que Maignan détournait (46e). Et quand ce n’était pas le gardien lillois qui s’imposait, c’était Soumaoro qui écartait le danger sur une talonnade intéressante de Mbappé dans la surface (50e). Voyant son équipe dans le dur, Christophe Galtier lançait Rui Fonte à la place de Leao (53e), presque invisible ce soir, mais ce changement n’apportait rien. Les joueurs de Thomas Tuchel restaient sur leur lancée mais Draxler réalisait le mauvais choix en frappant au-dessus alors que Neymar attendait le cuir sur la gauche (58e). Mais à force de pousser, les Parisiens trouvaient enfin la faille à une demi-heure du terme de la rencontre. Verratti transmettait le ballon à Neymar qui lançait dans la profondeur Mbappé. José Fonte touchait seulement le cuir et l’international français envoyait une magnifique frappe enroulée dans le petit filet intérieur de Maignan (70e, 1-0), totalement impuissant sur ce coup-là.

Après cette ouverture du score, Christophe Galtier apportait encore du sang neuf avec l’entrée en jeu d’Araujo à la place d’Ikoné (75e), mais les champions de France ne tremblaient pas et voulaient ce deuxième but. Après une nouvelle intervention de Maignan devant Mbappé (83e), c’était au tour de Neymar de marquer. Après avoir fixé la défense, l’international brésilien s’appuyait sur Mbappé avant d’envoyer une belle frappe du droit au fond des filets (84e, 2-0). Mbappé pensait ensuite inscrire son deuxième but mais sa frappe passait à côté (86e). Après de nombreux changements côté parisien, les Dogues obtenaient dans les derniers instants un penalty pour une main de Kehrer (90e+2). Pépé se chargeait de le transformer (90e+3, 2-1). Le PSG l’emportait donc 2-1 pour enregistrer sa douzième victoire de rang en Ligue 1. Un nouveau record dans les cinq grands championnats européens.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : Mbappé (7) de retour comme titulaire après avoir pris place sur le banc contre l’OM, l’international français a une nouvelle fois frappé ! Après une première tentative à ras de terre à côté (10e), le champion du Monde a réalisé une magnifique percée pour servir Meunier (30e), avant de passer un petit pont à Ballo-Touré dans la surface (33e). Après la pause, le natif de Bondy n’a rien lâché et a finalement débloqué la situations sur une frappe enroulée imparable (70e) . Servi par Neymar, il a ensuite servi de point de fixation au Brésilien sur le deuxième but (84e). Encore une belle performance de la part du joueur de 19 ans.

Paris Saint-Germain

Buffon (5,5) : de retour dans les cages parisiennes après plusieurs matches passés sur le banc, le gardien italien a connu une première période très tranquille puisqu’il n’a eu qu’un arrêt à réaliser, sur une frappe puissante de Xeka (8e). Au retour des vestiaires, l’ancien joueur de la Juventus n’a absolument rien eu à faire jusqu’à ce penalty très bien tiré par Pépé, où il n’a rien pu faire (90e+3).

Marquinhos (6,5) : aligné sur la droite de la défense à trois, le défenseur brésilien a bien contenu Bamba aux côtés de Meunier. Souvent présent sur le plan offensif, il a frôle l’ouverture du score mais sa tête n’était pas cadrée sur un corner (23e). Il est le défenseur parisien qui a touché le plus de ballons (73), et il a même réussi 99% de ses passes, avant d’être remplacé par Diarra (90e+1). Du travail bien fait.

Thiago Silva (6) : après plusieurs semaines d’absence, le capitaine parisien s’est rapidement positionné au centre de la défense à trois pour son retour. Après une petite erreur de dégagement sans conséquences (13e), le Brésilien a fait preuve d’assurance, que ce soit dans la relance ou lors de ses interventions, sauf sur un ballon dangereux pour Buffon (44e). Après la pause, il est resté vigilant comme toute son équipe face à une formation lilloise peu offensive, terminant avec 18 ballons gagnés, le record du match.

Kehrer (4,5) : auteur d’une belle prestation sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, l’ancien joueur de Schalke 04 était encore présent pour débuter cette partie. Sur la gauche de la défense, l’Allemand a commencé avec une mauvaise intervention (12e), mais il s’est repris petit à petit malgré quelques accélérations de Pépé. Mais en toute fin de rencontre, il a réalisé une erreur en touchant de la main un centre, offrant un penalty au LOSC, transformé par Pépé (90e+3).

Meunier (5,5) : intouchable depuis plusieurs matches sur le flanc droit, l’international belge n’a pas attendu pour rentrer dans son match et se montrer dangereux. Présent défensivement avec un superbe tacle dans les pieds de Bamba (28e), le défenseur de 27 ans a cependant manqué sa frappe sur un bon service de Mbappé (30e). Toujours très haut sur le terrain, il a continué son travail dans le deuxième acte, multipliant les centres intéressants.

Verratti (6) : présent devant la défense aux côtés de Draxler, comme face à l’Olympique de Marseille, l’international italien a réalisé un travail de l’ombre. Peu en vue sur la pelouse, il a récupéré de nombreux ballons, relançant toujours proprement vers l’avant. Dans le deuxième acte, c’est lui qui débute l’action amenant le but de Mbappé (70e). Et sur l’ensemble de la rencontre, il n’a perdu que 11 ballons sur 84 joués. Remplacé par Rabiot (90e+1).

Draxler (6) : encore une fois préféré à Rabiot pour évoluer dans l’entrejeu, l’Allemand, buteur le week-end dernier, a mal débuté sa partie en perdant un ballon dangereux (15e). Mais plus les minutes passaient, plus il se reprenait, avec un bon travail défensif. Sur le plan offensif, il a raté une frappe qui est partie au-dessus alors que Neymar était disponible sur sa gauche (58e). Il a néanmoins continué son travail précieux, et comme Verratti, il a perdu très peu de ballons (8 sur 91 joués).

Bernat (5) : l’ancien latéral gauche du Bayern Munich, pas toujours convaincant depuis le début de saison, a d’abord réalisé de belles choses, notamment face à Ikoné ou Pépé, avant d’être pris par les dribbles de certains Lillois, lui valant notamment un carton jaune. Il a également enchaîné les montées, avant de laisser sa place à Diaby (90e+1).

Di Maria (5,5) : positionné dans le couloir droit, l’ailier argentin s’est rapidement illustré en provoquant le carton jaune de Ballo-Touré (1ère). Toujours rapide, « El Fideo » a cependant manqué un face à face avec Maignan pour ouvrir le score (22e), avant de buter une nouvelle fois sur le gardien lillois sur un corner direct (40e). Disponible dans l’entrejeu, il a essayé de jouer rapidement, comme sur cette belle combinaison avec Mbappé (50e). Un match correct de sa part.

Mbappé (7) : voir ci-dessus

Neymar (6,5) : situé dans le couloir gauche avec Mbappé en pointe, l’international brésilien a beaucoup couru mais a perdu de nombreux ballons (23 au total, soit le plus de ballons perdus sur l’ensemble des joueurs du match). Après avoir tenté un coup-franc vicieux (39e), le numéro 10 parisien est resté concentré piour finalement servir Mbappé sur l’ouverture du score avant d’y aller de son but quelques minutes plus tard (84e). Le duo avec le Français marche donc toujours aussi bien.

Lille Olympique Sporting Club

Maignan (5) : pour son retour au Parc des Princes, l’ancien gardien du PSG avait à cœur de réaliser un gros match. En première mi-temps, il a démontré toute sa sérénité à plusieurs reprises. Il est d’abord bien sorti devant Mbappé (8e), puis dans les pieds de Di Maria (21e). En fin de première période, par deux fois les Parisiens ont tenté de le surprendre, mais il est resté concentré sur un coup-franc vicieux de Neymar (38e) et un corner rentrant de Di Maria (39e). En seconde période, moins mis en danger, il n’a rien pu faire sur une frappe enroulée de Mbappé depuis l’extérieur de la surface (1-0, 70e). En fin de match, il a sauvé son équipe d’un deuxième but en réalisant une sortie parfaite devant Mbappé (81e), avant de craquer sur la frappe de Neymar déviée par Soumaoro (2-0, 83e).

Çelik (4) : arrivé cet été en Ligue 1, l’international turc a eu le rôle difficile de prendre Neymar au marquage. Sa première période s’est résumée à ça, ce qu’il a plutôt bien fait, mais il s’est fait aspirer à plusieurs reprises lorsque le Brésilien est rentré dans l’axe. En deuxième mi-temps, le latéral des Dogues a continué son travail sur Neymar, mais la fatigue a commencé à se faire ressentir et, à l’image de son équipe, il a été moins efficace.

J. Fonte (5,5) : taulier de la défense lilloise, José Fonte a tout tenté, sans pouvoir empêcher le PSG de s’imposer. Il a d’abord démontré sa solidité en première mi-temps devant Neymar, notamment à deux reprises (20e, 44e). Sur une passe dans le dos de Neymar, il a tenté de contrer la balle mais Mbappé a suivi et a ouvert le score (1-0, 70e). Dans la foulée, il est bien intervenu devant Neymar (76e). Malgré un match correct, l’expérimenté portugais n’a pas réussi à protéger la cage lilloise.

Soumaoro (5) : le capitaine du LOSC a réalisé un match solide, mais la vivacité parisienne a eu raison du défenseur lillois. Il est d’abord bien intervenu sur un centre de Meunier (5e), avant de bien défendre sur une passe en profondeur de Neymar pour Mbappé (9e). En fin de première période, il a sauvé les siens en intervenant devant Mbappé (44e). En seconde période, il est bien intervenu sur un centre dangereux de Bernat (49e). En fin de match, sur une frappe de Neymar, il a tenté de dévier le ballon mais ce dernier a terminé sa course au fond des filets (2-0, 83e). Un match qui devrait difficilement lui laisser des regrets.

Ballo-Touré (4) : formé au PSG, le latéral gauche lillois a plutôt bien contenu Di Maria. Son match avait démarré par un carton jaune au bout de quelques secondes de jeu (1ère). Du coup, lorsque Kylian Mbappé a accéléré, il n’a pas pu intervenir (30e), mais heureusement pour Lille, Meunier a manqué sa frappe (30e). En fin de premier acte, il est bien intervenu sur un centre de Bernat (42e). Au retour des vestiaires, il a sauvé les siens devant Neymar (48e), avant de continuer son travail sur l’Argentin. Un match où Ballo-Touré aura démontré sa progression, malgré la défaite.

Thiago Mendes (2,5) : courtisé par le PSG, le milieu brésilien n’a pas existé ce soir. En première période, à l’image de son équipe, il a été en vue dans le domaine défensif, sans réussir à se montrer dangereux. En deuxième mi-temps, il est resté lucide face à Neymar (47e). Mais dans la transition, il n’a jamais su apporter le danger. Un match très complexe pour l’habituel homme fort des Dogues.

Xeka (4,5) : le portugais a eu un match difficile, mais il aura tenté d’influer dans le cœur du jeu. Il s’est montré dangereux en début de match, mais sa frappe était bien captée par Buffon (7e). En première période, il se fait devancer par Marquinhos sur un corner parisien mais ce dernier ne trouvait pas le cadre (22e). Il a tenté de limiter les espaces au milieu de terrain. Remplacé par Soumaré (81e), qui n’aura pas eu le temps de se montrer.

Bamba (3) : l’ailier gauche lillois a connu un match très difficile. En première période, il a tenté sa chance, sans réussite (11e). Il a beaucoup donné défensivement pour aider Ballo-Touré, inquiété par Di Maria, comme en fin de première période (43e). En seconde période, il a été invisible et n’a pas pu apporter le danger dans le camp parisien.

Ikoné (3,5) : l’ancien joueur du PSG a tenté, en vain. Il s’est montré inspiré en début de première mi-temps, avec un festival, éliminant subtilement Verratti et Draxler (11e), avant de disparaître au fur et à mesure du premier acte. En deuxième mi-temps, il a eu du mal à exister dans l’entre-jeu, mettant trop de temps à lancer ses partenaires d’attaque. Remplacé par Araujo (75e), sous les sifflets d’une partie du Parc des Princes, qui a tenté de mettre le feu dans la défense parisienne

Pépé (4,5) : l’homme fort du LOSC a peiné à exister ce soir. En première mi-temps, il a infligé une belle roulette à Marquinhos avant de trop dévisser sa frappe (14e). Ensuite, il a mis un petit pont à Bernat, ce qui a entraîné un carton jaune pour l’Espagnol (19e). En fin de première période, il a été devancé par Thiago Silva alors qu’il était proche d’inquiéter Buffon (44e). En deuxième période, il a manqué de justesse à plusieurs reprises. En toute fin de match, il a réduit le score sur penalty après une main de Kehrer (2-1, 90+3e).

Rafael Leão (3) : pour sa deuxième titularisation de la saison, le joueur annoncé comme le Mbappé portugais n’a pas su se montrer dangereux. Un match dans lequel il se savait attendu. Il s’est enterré entre les défenseurs alors que les Dogues avaient un bon coup à jouer (20e), avant d’être bien repris par la défense parisienne (26e). Il s’est enfin montré dangereux en fin de premier acte, mais sa frappe est passée au-dessus (42e). Remplacé par Rui Fonte (52e), qui a touché quelques ballons sans se mettre en vue.