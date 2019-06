La fin de saison a été pour le moins agitée du côté de Paris. Si la prolongation de Thomas Tuchel a apaisé les rumeurs concernant l’avenir du coach allemand, qui semblait un temps sur la sellette, les mauvais résultats obtenus par son équipe et la désormais célèbre sortie médiatique de Kylian Mbappé lors des trophées UNFP ont beaucoup fait parler. Le retour de Leonardo a d’ailleurs pour but de restaurer un semblant d’autorité au sein du club et de sérénité vis-à-vis du public et de la presse.

Et si ce n’était pas suffisant, le président du club Nasser Al-Khelaïfi, généralement assez tranquille et mesuré dans ses apparitions, s’est confié à France Football. Il a ainsi évoqué le cas Leonardo - « en deux minutes l’affaire a été réglée entre nous. [...] Il va avoir tous les pouvoirs sportifs. [...] Leo, c’est mon gars. Il est incroyable. J’ai une confiance totale en lui. [...] Son autorité naturelle va faire du bien à tout le monde, notamment aux joueurs » - mais a surtout fait passer un message à ses joueurs...

« S’ils ne sont pas d’accord, les portes sont ouvertes »

« Je me suis rendu compte que des changements étaient indispensables, sinon on allait nulle part », a-t-il d’abord lancé, avant d’enchaîner : « les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu’avant. Il faut que ça soit complètement différent. Ils vont devoir faire plus, travailler plus. [...] Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s’ils ne sont pas d’accord, les portes sont ouvertes. Ciao ! Je ne veux plus avoir de comportements de stars » .

Le message est très clair. Le président parisien attend une bien meilleure saison de la part de ses joueurs, et forcément, le passage sur le comportement de stars de certains joueurs nous fait penser aux déclarations de Mbappé... Quoi qu’il en soit, reste à voir comment les propos du dirigeant qatari seront accueillis dans le vestiaire parisien. Auront-ils l’effet escompté ou rajouteront-ils encore plus d’huile sur le feu ? Le temps nous le dira...

