A priori, Neymar devra rester une saison de plus au Paris Saint-Germain. C’est ainsi que Sport, le journal espagnol explique les intentions de l’Auriverde qui est sorti de la Coupe du Monde en quart de finale contre la Belgique (2-1). Le Paulista a traversé la compétition sans forcément se faire remarquer par son apport par contre, son image en a pris un coup. En effet, l’attaquant du Paris SG a été raillé par le monde entier suite à ses longues minutes passées au sol.

Ainsi, même si le Real Madrid est toujours à l’affût, encore plus s’ils perdent Cristiano Ronaldo, il est peu probable que le numéro 10 de la Seleção quitte la capitale française cet été. Alors, il s’est mis dans la tête qu’il lui fallait d’autres coéquipiers pour espérer remporter le Ballon d’Or le plus rapidement possible. C’est une nouvelle fois ce qu’explique le quotidien catalan dans son édition de ce dimanche. Et, pas de surprise, il lui faut un attaquant.

Une affaire pas simple à régler

Les relations entre Neymar et Edinson Cavani ne sont pas au beau fixe, c’est un secret de polichinelle. Dès lors, l’Uruguayen aurait été mis sur le marché par les dirigeants de la formation francilienne et ils restent à l’affût afin de recruter un avant-centre d’envergure mondiale. Et c’est là que Ney aurait soufflé le nom de Luis Suarez, lui aussi éliminé au stade des quarts de finale de ce Mondial russe mais par la France, à ses patrons.

Toutefois, cette affaire ne va pas être simple à résoudre. En effet, les relations entre le PSG et les Blaugranas, depuis l’été dernier et le paiement de la clause du Brésilien (222 millions d’euros), ne sont pas idéales et c’est un euphémisme de dire que Josep Bartomeu ne voit pas d’un bon oeil ses homologues de la capitale française. Il est, en outre, peu probable que la Liga se sépare de Suarez et de CR7 le même été, mais, qui sait ? L’été, dernier peu donnait de chances au PSG dans le dossier Neymar. On connaît la suite.