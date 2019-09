Dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit le Racing Club de Strasbourg Alsace. Une confrontation qui constituait une répétition générale avant l’entrée en lice des Parisiens en Ligue des champions face au Real Madrid. A cette occasion, Thomas Tuchel alignait un 4-2-3-1 et titularisait pour la première fois de la saison un certain Neymar. L’accueil du Parc des Princes à son numéro dix était ainsi particulièrement scruté. Côté alsacien, Thierry Laurey optait pour un 5-4-1 avec le seul Ajorque en attaque.

Dès les premières secondes du match, le public parisien insultait copieusement la star brésilienne. Il fallait attendre la onzième minute pour entrevoir la première opportunité parisienne. Sur la gauche, Sarabia distillait un bon centre pour Choupo-Moting dont la tête passait au dessus. Strasbourg se procurait sa première occasion du match par Ajorque dont la frappe était bien détournée par Navas (18e). Contre toute attente, le Racing gênait aux entournures les Parisiens et mettaient le pied sur le ballon. Extrêmement solides et très bien organisés collectivement, les hommes de Thierry Laurey contrecarraient bien les plans du PSG.

L’éclair de génie de Neymar sauve le PSG

Au retour des vestiaires, Strasbourg se montrait dangereux avec Lala qui adressait un bon centre pour Ajorque qui ne parvenait pas à redresser suffisamment le cuir (51e). A l’heure de jeu, Thomas Tuchel décidait de lancer dans le grand bain Mauro Icardi à la place de Choupo-Moting. Insuffisant pour réveiller un PSG insipide depuis le début du match. Il fallait attendre la 72e pour voir la première frappe cadrée parisienne du match. Dans l’axe Angel Di Maria tentait une frappe coup de pied mais Sels restait vigilant. Sur une contre attaque alsacienne, Koné prenait le dessus sur Kimpembe côté gauche et centrait pour Ajorque qui obligeait Navas à s’employer (76e).

Dans la foulée, Neymar s’infiltrait dans la défense alsacienne mais butait sur Sels (77e). Paris poussait en fin de match et Ander Herrera décochait une belle frappe détournée en corner par Sels (83e). Les hommes de Thomas Tuchel poussaient en fin de match. Sur la gauche, Diallo centrait fort dans la surface, le ballon revenait dans les pieds de Di Maria dont la frappe était bien captée par Sels (89e). Mais l’éclaircie allait venir de Neymar. Sur un centre de Diallo côté gauche, Neymar d’un splendide retourné trompait Sels et ouvrait le score pour le PSG (1-0, 90+3). Grâce à cet éclair de génie, le champion de France s’extirpait du piège alsacien.

L’homme du match : Neymar (7) : attendu au tournant par le public du Parc des Princes, le numéro dix parisien s’est montré relativement discret. Si il a essayé de combiner notamment avec Di Maria via le jeu court, l’ancien Barcelonais n’a pas trop influencé le jeu des siens dans le premier acte. Pris en tenaille, l’international brésilien s’est procuré une belle occasion en s’infiltrant seul dans la défense alsacienne, mais il perd son duel face à Sels (77e). Après avoir été chahuté par le public parisien pendant le match, l’intéressé offre le succès aux siens grâce à un superbe retourné (1-0, 90+3). Ascenseur émotionnel.

PSG

Navas (7) : le nouveau portier parisien s’est rapidement distingué en détournant à bon escient une frappe dangereuse d’Ajorque (18e). Vigilant sur la deuxième tentative du match d’Ajorque (51e). Le gardien costaricien sauvait les siens une nouvelle fois face à Ajorque (76e). Une belle première pour l’ancien joueur du Real Madrid.

Dagba (4) : le latéral droit parisien a totalement loupé sa première demi-heure. Bousculé dans son couloir, il n’a pas trop participé aux mouvements offensifs. Beaucoup plus à son avantage au retour des vestiaires, sans pour autant apporter énormément offensivement.

Thiago Silva (4,5) : le capitaine du PSG n’a pas eu trop à s’employer dans le premier acte. L’international brésilien a tardé à sortir sur la frappe de Ludovic Ajorque (18e). Devancé sur le centre de Lala qui occasionne la frappe d’Ajorque (51e). Loin d’être le meilleur match de Thiago Silva sous le maillot parisien.

Diallo (5,5) : le défenseur central français n’a pas été trop mis en difficulté dans le premier acte. Son intervention sur Ajorque alors que celui-ci filait seul vers les buts fut salvatrice (26e). A terminé le match dans le couloir gauche au moment de la sortie de Kurzawa. L’ancien joueur du Borussia Dortmund effectue le centre décisif sur le but de Neymar (90+3).

Kurzawa (2) : pour son retour dans le onze parisien, l’ancien Monégasque n’a pas franchement marqué des points notamment dans la première demi-heure. Victimes d’approximations dans les transmissions, il n’a pas franchement rassuré sur le plan défensif. Averti pour une vilaine faute sur Lala (45e). Toujours dans le dur au retour des vestiaires, le latéral gauche est remplacé par Kimpembe (71e).

Verratti (5,5) : comme à son habitude, le petit italien s’est distingué par son énorme débauche d’énergie. Sa complémentarité avec Idrissa Gueye reste très intéressante. Le milieu transalpin fut le joueur parisien qui a récupéré le plus de ballons dans le premier acte (7). L’international transalpin n’est pas parvenu à casser les lignes par ses passes laser. Averti en fin de match pour une vilaine faute sur Lala (90+4).

Gueye (7) : le milieu sénégalais s’est évertué à jouer propre avec ses partenaires. Très mobile, il a offert des solutions au porteur du ballon. L’ancien joueur d’Everton se distingue par sa volonté à jouer vers l’avant. Ultime preuve de sa disponibilité, il fut le joueur parisien a avoir touché le plus de ballons dans le premier acte (49). Toujours présent à la récupération, l’ancien Lillois a également fait apprécier sa belle technique. Une belle copie rendu par le Sénégalais.

Sarabia (3,5) : le milieu offensif espagnol a totalement raté son entame de match. L’ancien joueur du Séville FC n’a pas effectué les bons choix et son entente avec Kurzawa laisse à désirer. Son bon centre n’a pas profité à Choupo-Moting (11e). Pas beaucoup plus en réussite au retour des vestiaires. Remplacé par Herrera (71e). L’ancien joueur de Manchester aurait pu libérer les siens mais sa frappe est détournée miraculeusement par Sels (83e).

Di Maria (4,5) : l’international argentin s’est montré disponible pour ses partenaires. Bien cadenacé par la défense alsacienne, El Fideo n’a pas été très heureux dans ses choix. Une volonté évidente de combiner avec Neymar dans le jeu. L’international argentin s’est montré très discret dans le second acte. A tenté de forcer la décision mais sa frappe n’a pas inquiété Sels (72e). L’ancien Madrilène rate le coche en fin de match avec une frappe bien captée par Sels (89e). Une prestation moyenne de l’ancien Madrilène.

Choupo-Moting (4) : le buteur camerounais n’a pas eu beaucoup de bons ballons à se mettre sous la dent. Sur un centre de Sarabia, sa tête passe au dessus (11e). Généreux notamment dans le repli défensif, il a semblé emprunté dans les phases offensives. Bien muselé par l’arrière-garde strasbourgeoise, il est remplacé par Icardi (61e) qui aurait pu marquer sans l’intervention héroïque de Koné (81e).

Strasbourg

Sels (7) : le gardien strasbourgeois a souvent été sollicité par ses coéquipiers notamment pour son jeu au pied qui a permis à son bloc de remonter. Souvent bien placé, il régulièrement bien anticipé les espaces laissés dans le dos de sa défense pour ne pas se retrouver en un contre un face aux attaquants parisiens. Il encaisse un but sur une reprise acrobatique sur laquelle il ne peut rien faire.

Simakan (6) : pour son premier gros rendez-vous en Ligue 1, le défenseur a tenu son rôle. Il a bien résisté aux montées de Layvin Kurzawa et a réussi à contenir Pablo Sarabia dans son couloir. Lorsqu’il a eu de l’espace devant lui, le natif de Marseille n’a pas hésité à s’y engouffrer et ainsi poser des problèmes à Kurzawa. Remplacé par Dimitri Liénard (73e) qui a tenté d’apporter sa précision de passe dans les transitions offensives.

Koné (6) : en première mi-temps, l’Ivoirien a été impeccable. Le défenseur a toujours anticipé les attaques parisiens. Très sérieux et appliqué, il est resté costaux dans les duels avec Eric Choupo-Moting (37e) et lorsqu’il fallait sortir plus haut sur Neymar (31e). Il se sacrifie sur une frappe en pivot d’Icardi et sauve son équipe (81e), il aurait même pu ouvrir le score sur une tête mais sa tentative est passée au-dessus des buts parisiens.

Mitrovic (6) : à l’image de son compère Koné, l’international serbe a bien dirigé cette défense à cinq. Compact et concentré, il n’a pas laissé les attaquants parisiens respirer. Une petite erreur en première mi-temps sans gravité où il met son gardien en difficulté sur un lob de Neymar (31e). Comme son équipe, il avait fait le match parfait jusque dans les derniers instants mais le but de Neymar vient entacher la belle prestation strasbourgeoise.

Djiku (5) : le défenseur est bien entré dans son match avec une intervention très juste dans les pieds de Neymar (6e). Plus en retrait mais tout aussi efficace que ses partenaires de la charnière centrale. Il n’a pas lâché d’une semelle les attaquants adverses et bien coupé les incursions. À l’image de son équipe, il a fait un match complet et sérieux. Il est fautif sur le but encaissé par Neymar, il laisse trop d’espace au Brésilien qui a le temps d’ajuster sa reprise. Seule ombre au tableau car jusqu’ici il avait été très bon.

Carole (5) : positionné dans le couloir gauche de cette défense à cinq, l’Alsacien a eu du fil a retordre avec Colin Dagba et Angel Di Maria mais il a plutôt bien géré les dédoublements des deux Parisiens. Après la pause, il s’est chargé d’éteindre Sarabia et a participé aux montées de son équipe. Cependant, le joueur de 28 ans n’a pas été assez juste lorsque son équipe avait des contres-attaque à mener avec notamment 16 ballons perdus.

Lala (6) : Positionné plus haut que d’habitude, le latéral droit a, lui aussi, posé d’énormes difficultés à Kurzawa qui ne savait plus où donner de la tête. L’ancien Lensois a souvent pris son couloir pour tenter des contre-attaques dans le dos des milieux parisiens. Ses prises de risque ont aussi eu des conséquences pour sa formation puisque c’est le joueur qui a perdu le plus de ballon (18 !).

Sissoko (6) : À seulement 21 ans, le milieu de terrain a fait un match solide. Il a récupéré de nombreux ballons et s’est parfaitement intercalé entre les lignes pour gêner les relances parisiennes. Précis dans ses passes, il a notamment participé à faire remonter son équipe lorsque celle-ci était en souffrance dans les moments forts parisiens. Une prestation aboutie pour lui.

Bellegarde (6) : plutôt discret, il s’est beaucoup dépensé pour fermer les espaces aux Parisiens. Il prend un carton jaune (44e) pour une faute logique sur Neymar. Le milieu de terrain a touché énormément de ballons (54), il a essayé d’orienter le jeu de son équipe mais n’a pas assez pesé offensivement. Il reste l’un des éléments les plus dangereux de cette rencontre côté strasbourgeois mais a manqué de liant dans le jeu qui aurait permis à son équipe d’espérer un résultat positif.

Thomasson (4) : le milieu offensif a vécu une soirée compliquée. Alors qu’Ajorque l’a souvent cherché en première intention, il n’a pas eu le rendement espéré. Il n’a pas assez pesé sur les débats pour inquiéter les défenseurs parisiens même s’il sent bien quelques coups qui auraient pu être intéressants. Remplacé par Sanjin Prcić (85e), qui a pris le soin de s’appliquer pour écarter le jeu et ainsi offrir des possibilités à son équipe.

Ajorque (5) : l’attaquant s’est démené sur le front de l’attaque sans pour autant être récompensé de ses efforts. Sanctionné d’un jaune pour un retour défensif tardif sur Idrissa Gueye. Le Strasbourgeois a eu quelques bons coups à jouer et a obligé Keylor Navas à se déployer par deux fois (18e et 76e). Un match peu évident pour lui car il n’a pas eu énormément de ballons à jouer mais il a été un atout précieux pour son équipe. Remplacé par Lebo Mothiba (78e).

