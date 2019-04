Cela ne tourne plus rond au Paris Saint-Germain. Pour la première fois depuis 2011, le club de la capitale a perdu deux rencontres d’affilée en Ligue 1. Pire, il vient d’encaisser 10 buts en 3 rencontres (2 contre Strasbourg, 5 contre le LOSC et 3 contre Nantes). La faillite est totale et la tension s’empare du club. Les scènes vues hier à Nantes ne témoignent pas d’une équipe sereine à qui le titre de champion de France tend les bras. Sur la pelouse, le manque de leadership a été criant durant la rencontre. Après le match, deux supporters sont sortis du parcage pour demander des explications auprès de Kimpembe, Kehrer, Choupo-Moting et Diaby. Enfin, aucun joueur ne s’est présenté en zone mixte pour livrer une analyse sur ce nouveau match raté.

Seul l’entraîneur Thomas Tuchel a donc daigné offrir son sentiment à l’issue de la rencontre. Et ses mots ont été tranchants. Lui qui a toujours défendu ses joueurs cette saison n’avait cette fois-ci aucune excuse à leur accorder. « On a joué très très mal et on peut encore être heureux de ne pas perdre 4-1 ou 5-1. Cette défaite est totalement différente par rapport à celle concédée à Lille. Là-bas, on a contrôlé le match pendant 60 minutes. Mais aujourd’hui, nous n’avons produit aucune performance. Ce n’est pas possible de gagner comme ça. Habituellement, je défends toujours mes joueurs, mais là, ce n’est pas possible de les défendre. »

Tuchel s’agace sur le sujet Mbappé

Contre Nantes, ce PSG toujours hybride, mélange de jeunes (Nsoki, Diaby, Dagba) et d’internationaux (Buffon, Alves, Kimpembe, Kehrer, Draxler, Kurzawa, Choupo-Moting, Paredes), a coulé sans se débattre. Comme si la défaite était désormais acceptée. « Ce que je constate aussi, c’est qu’il n’y a plus aucune concurrence pour avoir sa place ou même avoir sa place sur le banc de touche », s’est plaint Tuchel, toujours axé sur les nombreuses absences majeures qui pénalisent son équipe.

Cependant, il a contribué à l’affaiblissement du niveau de son onze en se privant de Kylian Mbappé pour le déplacement à Nantes, sans que ce dernier soit blessé. « C’est ma décision. Je n’ai pas d’explication à donner. C’est mon management. C’est une décision prise entre moi et le joueur », a-t-il annoncé, avant d’être relancé sur l’hypothèse d’une sanction contre l’attaquant en raison de ses propos d’après-match à Lille. « Mais arrêtez de faire de la science-fiction. Ce n’était pas une sanction. C’est quelque chose qui a été décidé entre nous. » Agacé, Thomas Tuchel a pu rejoindre le reste de la troupe dans le car et quitter le stade moins d’une heure après le coup de sifflet final.