Le Paris Saint-Germain est déjà en quête de rachat. Il faut dire que la sortie de route au Roazhon Park face au Stade Rennais (2-1) n’entrait pas forcément dans les plans parisiens. Une première défaite précoce en Ligue 1 susceptible d’installer le doute chez les champions de France ? La réception du TFC ce soir au Parc des Princes va nous offrir quelques indications sur le sujet (match à suivre en direct commenté sur notre live).

Car la victoire des Bretons pourrait bien donner quelques idées aux hommes d’Alain Casanova. Pour se remettre dans le droit chemin, le PSG devrait se présenter en 4-3-3 devant son public. Fragilisé en interne, Alphonse Areola est pressenti pour démarrer dans les buts. Devant lui, la charnière centrale composée d’Abdou Diallo et Thiago Silva devrait être reconduite. Côté droit, Colin Dagba pourrait être titularisé, Juan Bernat occuperait le couloir gauche.

Après Rennes, le PSG doit réagir

Dans l’entrejeu, Marquinhos se positionnerait devant la défense et Marco Verrait serait accompagné pour la première fois de la saison par Idrissa Gueye. Enfin en attaque, Thomas Tuchel maintiendrait sa confiance au trio Mbappé, Cavani, Di Maria. Côté toulousain, Alain Casanova devrait opter pour un 5-3-2. Dans les buts on retrouverait Baptiste Reynet. Devant lui, une défense à cinq éléments avec Moreira côté droit et Sylla sur le flanc gauche.

Le technicien toulousain musclerait sa charnière centrale avec le trio Amian, Diakité, Gonçalves. Au milieu, Sangaré, William Vainqueur et Makengo devraient démarrer la rencontre. Enfin en attaque, le duo composé de Koulouris et Max-Alain Gradel pourrait être titularisé. Le TFC surfera-t-il sur la vague du Stade Rennais pour faire chuter une nouvelle fois le PSG ? Blessé, le Paris SG va-t-il remettre les pendules à l’heure ? Réponse à partir de 21 heures !

