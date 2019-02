Contre le LOSC lors de sa première apparition sous le maillot de l’OM vendredi dernier, Mario Balotelli n’avait eu besoin que d’un petit quart d’heure pour inscrire un but. Ce samedi soir contre Reims (défaite de l’OM 2-1), ses 73 minutes de jeu n’auront pas suffi.

En zone mixte après la rencontre, Mario Balotelli n’a pas lâché un seul regard aux journalistes. La mine déconfite, tête basse sous sa capuche. Ses statistiques du match peuvent certainement témoigner de sa frustration : 14 ballons joués, 0 gagné, 6 perdus, 50% de passes réussies, 2 tirs dont 1 cadré. Pourtant, il aurait pu faire basculer le sort de la rencontre à plusieurs reprises.

Dangereux trois fois

Trop esseulé sur le front de l’attaque, le buteur italien est resté muet jusqu’à son remplacement à la 73e minute de jeu. Mais au total, Mario Balotelli aura été dangereux trois fois. D’abord avec une frappe à l’entrée de la surface contrée en corner (40e), puis sur un excellent coup-franc plein axe qu’il s’est procuré lui-même (62e). Sa frappe puissante et enroulée a été stoppée par le gardien rémois Edouard Mendy.

Enfin, pour sa troisième occasion (68e), le fantasque buteur phocéen a tenté un retourné sur un ballon qui flottait en plein milieu de la surface, sans succès. « Je pense qu’on ne l’utilise pas suffisamment, déplore son entraineur Rudi Garcia en conférence de presse d’après-match. Avant qu’il sorte, quand on a commencé à le servir un peu plus, on a été beaucoup plus dangereux », poursuit-il.

« Il est sorti avec des crampes »

Reste la question de son état de forme. Après six mois compliqués du côté de Nice, le nouvel attaquant marseillais a besoin de temps pour être à 100%. « Bien évidemment, on savait qu’il n’avait pas plus de 60-70 minutes dans les jambes. Il est sorti avec des crampes », avoue Rudi Garcia.

En attendant les joueurs en zone mixte, la dizaine de journalistes présents sur les lieux débriefaient forcément de la performance du soir de Super Mario. Il y a ceux qui ont été déçus de ne pas le voir faire trembler les filets, et puis il y en a d’autres qui laissent place à l’espoir des prochaines rencontres.

Le coach de l’OM est d’ailleurs déjà tourné vers les prochaines échéances le concernant : « le désavantage, c’est qu’il ne joue pas mardi (ndlr : Mario Balotelli n’est pas qualifié pour le match en retard de la 18e journée contre Bordeaux). Le gros avantage, c’est qu’on va pouvoir le préparer pour Dijon. On n’aura pas trop des six jours qui viennent pour le remettre sur pied et qu’il soit un peu mieux physiquement. »