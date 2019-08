Sylvinho est en quête de la bonne formule. Et c’est surtout le juste milieu que recherche le technicien brésilien à pratiquement une semaine de la reprise du championnat de France. Alors que son onze titulaire commence à prendre forme au fur et mesure des matches amicaux, le nouvel homme fort de l’Olympique Lyonnais semble avoir encore des incertitudes dans l’entrejeu. Un entrejeu qui a été en partie modifié cet été 2019 puisque les pensionnaires du Groupama Stadium ont perdu Tanguy Ndombele, parti du côté de Tottenham. Un titulaire en puissance qui apportait notamment par sa percussion, son jeu et sa projection vers l’avant. Les Gones vont donc devoir faire sans lui, eux qui évoluent en 4-3-3 depuis la prise de fonction de Sylvinho. Un système de jeu qu’il affectionne particulièrement où les milieux de terrain ont une importance capitale que ce soit au niveau offensif comme dans l’aspect défensif. D’autant que le coach auriverde demande énormément d’efforts et d’agressivité à ses joueurs

Qui pour accompagner Thiago Mendes et Aouar ?

Ce que l’on peut retenir après les premières sorties des Rhodaniens, c’est que Thiago Mendes évoluera devant la défense. Acheté pour 26 millions d’euros au LOSC, le Brésilien était la priorité du club qui voulait un profil plus technique comme l’avait expliqué Juninho lors de la présentation du joueur. « Thiago correspondait au profil recherché. Un joueur avec beaucoup d’activité, qui connait déjà la Ligue 1 avec deux saisons à Lille et qui était pisté par plusieurs clubs (...) Sa force, c’est sa polyvalence. Il peut jouer devant la défense ou un peu plus haut ». Mais jusqu’à présent, il a toujours été positionné devant la défense. Ce, même quand Lucas Tousart est entré en jeu en deuxième période face à Arsenal. Le Bleuet évolue habituellement à ce poste. Placé un cran plus haut, l’ancien de VA n’a pas été totalement inintéressant puisqu’il a aidé à solidifier le milieu. Mais c’est un rôle qu’il n’a pas vraiment l’habitude d’occuper.

Avec Thiago Mendes, Houssem Aouar est le deuxième joueur à partir titulaire, a priori, dans l’esprit du coach brésilien. Son entrée face à Arsenal dimanche a changé la rencontre. Le numéro 8 a éclairé le jeu de son équipe et a distillé de bons ballons aux joueurs offensifs qui n’avaient pas vraiment eu grand-chose à se mettre sous la dent en première période. Enfin, il reste donc une troisième place aux côtés de Thiago Mendes et Houssem Aouar. Recruté cet été, Jean Lucas, en pleine adaptation et encore un peu tendre, semble avoir une longueur d’avance lui qui a souvent été aligné avec l’ancien du LOSC durant la préparation et qui a surpris lors des deux premiers matches. Un profil box-to-box et athlétique apprécié par ses coéquipiers dont Rafael. « C’est une machine. Il n’arrête pas de courir. Je l’appelle "cheval". Il ne s’arrête jamais ». Pape Chekih Diop, lui aussi, avale les kilomètres. L’Espagnol veut s’imposer dans le onze titulaire après deux saisons dans la peau d’un remplaçant (on ne l’a pratiquement pas vu lors de sa première année à l’OL, ndlr).

Recruter un milieu ?

Si les deux éléments plaisent à Sylvinho qui demande justement une grosse activité à ses joueurs, on a vu que cela avait des limites. En première période face à Arsenal, le trio Thiago Mendes-Jean Lucas-Pape Cheikh Diop n’a pas réussi à exister et courait dans le vide dépassé par la vitesse et la justesse des Gunners. Cela est allé beaucoup mieux en deuxième période avec notamment l’entrée d’Aouar, qui a pu par sa technique, sa vision de jeu et son placement apporter plus d’équilibre dans l’entrejeu. Lyon pourrait aussi décider de recruter un numéro 8 pour venir renforcer son milieu de terrain qui manque encore parfois de caractère. Un profil à la fois technique et créatif tout en apportant de la verticalité au jeu et n’en rechignant pas à faire le boulot défensivement. Tout est envisageable concernant ce sujet pour Sylvinho. En conférence de presse, il y a quelques jours, il avait expliqué que le départ de Nabil Fekir, qu’il imaginait repositionner en tant que milieu relayeur, ne serait pas forcément compensé. Mais le Brésilien n’a pas exclu cela dans un entretien accordé à L’Équipe.

« Recruter un milieu pour remplacer Fekir ? Cela peut être une possibilité (...) Nous verrons comment l’équipe va se construire et si on aura besoin d’un joueur de ce profil. Parce qu’on peut aussi tenir un autre discours et se dire qu’on ne va pas prendre un joueur pour en prendre un. Nous devons voir s’il peut véritablement nous aider. C’est une question d’opportunité ». Justement, plusieurs noms sont sortis du chapeau ces dernières semaines. Comme indiqué sur notre site, le profil de Jeff Reine-Adelaïde, qui colle justement à ce qu’il manque aux Gones, plaît beaucoup à Florian Maurice, présent hier lors du match Angers-Arsenal. Mais si le joueur est apprécié par Maurice et les Bleuets qui le connaissent très bien, son cas ne fait pas l’unanimité pour le moment à Lyon. Angers a fixé son prix à 30 millions d’euros pour l’instant, même si le SCO pourrait le laisser filer pour moins avec des bonus ou pourcentages à la revente. Valentin Rongier (FC Nantes), Benjamin Bourigeaud (Stade Rennais) ou encore Clément Grenier (Stade Rennais) ont été associés aux Gones par divers médias. Il reste encore un peu plus d’un mois de mercato pour que l’OL puisse faire des ajustements et trouver le juste milieu !

