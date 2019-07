À 29 ans, Ander Herrera a donné une nouvelle trajectoire à sa carrière. Après cinq saisons passées à Manchester United, le milieu de terrain espagnol a choisi de quitter le géant anglais libre de tout contrat pour entamer une aventure du côté du Paris Saint-Germain. Officiellement présenté comme un nouveau joueur de la capitale, Herrera a brièvement justifié sa décision sur le média officiel des Rouge-et-Bleu. Un discours calibré que le natif de Bilbao a complété aujourd’hui dans une longue interview accordée à Marca. L’occasion pour lui de confirmer que MU a payé cher le fait d’avoir trop tardé pour le prolonger.

« Je n’aime pas trop parler du passé, mais il y a eu des différences par rapport au projet et mon rôle à l’intérieur. Je suis parti heureux, je remercie beaucoup le club. Solskjaer a beaucoup œuvré pour que je reste, mais les choses sont arrivées trop tard et j’avais déjà pris la décision de jouer à Paris. Aujourd’hui, je suis content d’avoir pris cette décision parce que je profite d’une ville magnifique, de ce stade aussi beau et de ce club qui a du glamour », a-t-il indiqué, avant de préciser la raison pour laquelle il a choisi le PSG et pas un autre de ses courtisans.

Di Maria et Ibrahimovic, ambassadeurs du PSG

« Quand vous quitter un club aussi grand que Manchester United, le plus grand club d’Angleterre, vous ne pouvez aller que dans une équipe du même standing, le plus grand club de France. C’est une équipe qui est en progrès continu, en pleine croissance et qui se trouve dans l’une des plus belles villes du monde. J’ai eu l’opportunité de la visiter en tant que touriste et j’en suis tombé amoureux. Aujourd’hui, j’ai l’occasion de jouer pour le club de cette ville dont les objectifs sont élevés. Enfin, je ne me voyais pas jouer pour un autre club anglais après tout ce que j’ai vécu à United. »

Enfin, s’il a aussi dit oui au PSG, c’est en partie grâce aux témoignages élogieux de deux anciens Red Devils à l’égard des Rouge-et-Bleu. Et pas n’importe lesquels : Angel Di Maria et un certain Zlatan Ibrahimovic. « J’ai parlé avec l’entraîneur (Thomas Tuchel) surtout. J’ai aussi discuté avec le directeur sportif, Maxwell et d’autres personnes du club. Di Maria m’a dit de belles choses et j’avais déjà quelques références grâce à Zlatan (Ibrahimovic) qui m’en a fantastiquement bien parlé. Après, il n’en faut pas beaucoup pour vous convaincre de venir ici. Quand vous connaissez le club et que vous voyez qu’il grandit et tout ce qu’il fait et les joueurs qu’il y a, je crois que c’est facile pour se convaincre ». Complètement sous le charme de la Ville lumière, Ander Herrera espère désormais briller sous ses nouvelles couleurs.

