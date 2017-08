18 juillet 2017 :

Un an après les premières rumeurs concernant l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Neymar, qui avait finalement prolongé son bail en Catalogne avec revalorisation salariale à la clé, un journaliste brésilien revient avec une véritable bombe. Marcelo Bechler, journaliste brésilien qui suit le Barça pour Esporte Interativo, annonce que le Paris Saint-Germain va payer la clause (222 millions d’euros) de l’Auriverde. Bechler explique aussi que Neymar a déjà accepté les termes proposés par la direction du PSG.

20 juillet 2017 :

Deux jours plus tard, une interview accordée à Goal.com une semaine plus tôt est publiée par le site. Dans cet entretien, le génial ailier brésilien admet qu’il est bien à Barcelone et qu’il vient d’effectuer la meilleure saison de sa carrière. Une sorte de contre-feu médiatique visant à détendre tout le monde. Une attitude qui ne fonctionnera guère.

21 juillet 2017 :

Mais c’est déjà trop tard. En effet, les médias catalans ont déjà commencé le feuilleton. Catalunya et RAC1 annoncent que le transfert du Brésilien dans la Ville Lumière est bouclé à 95 %. Neymar toucherait alors un salaire fou de 30 millions d’euros nets par année dans son nouveau club. Il n’en faut pas plus pour que la toile soit en ébullition et que les supporters du PSG rêvent enfin plus grand.

23 juillet 2017 :

On ne voit pas bien ce qui peut empêcher un transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, même si tout le monde pense alors que les joueurs du Barça essaient de le faire changer d’avis. Et à 22h55, c’est le drame. Gerard Piqué, jamais très loin lorsqu’il s’agit de tweeter, publie un selfie de lui avec Neymar accompagné de la légende : « Se queda » (il reste, en français, ndlr). Dès lors, le pessimisme est de mise et on pense que le travail des Barcelonais a porté ses fruits.

25 juillet 2017 :

Selon le média brésilien Globo Esporte, Neymar aurait consulté Thiago Silva et Marquinhos, ses coéquipiers en équipe nationale du Brésil. Les défenseurs auraient été informés des envies d’ailleurs de leur capitaine. Neymar se rapproche à nouveau du Paris Saint-Germain.

26 juillet 2017 :

Le Barça s’apprête à affronter Manchester United dans le cadre de l’International Champions Cup et tout le monde a les yeux rivés sur la conférence de presse de Gerard Pique et Javier Mascherano. « Ce tweet, c’était une opinion personnelle et pas une information officielle. C’est Neymar qui doit communiquer sur le sujet, pas moi », explique le défenseur international espagnol. Avec son langage corporel, Pique montre qu’il n’est pas si serein que ça, de quoi relancer la rumeur de plus belle.

27 juillet 2017 :

Nouveau rebondissement dans l’affaire. On évoque cette fois que le montant de la clause libératoire est rédhibitoire, car trop élevé. Le PSG devant verser l’argent à Neymar afin qu’il lève sa clause comme il est de coutume en Espagne. Le PSG souhaite alors négocier avec le Barça qui répondra par un non catégorique.

28 juillet 2017 :

Neymar se chauffe à l’entraînement avec Nelson Semedo, la nouvelle recrue du FC Barcelone. Les deux joueurs en viennent aux mains et le tout est filmé et diffusé dans la foulée. Certains y verront un signe que le Brésilien n’est plus accepté par le vestiaire catalan et que la rupture est totale. Nous vous révélions en exclusivité ce même jour que c’est une prime qu’attend le père de Neymar qui fait traîner le dossier en longueur. D’autre part, Andrea Traverso, responsable du Fair-Play financier à l’UEFA, explique que l’instance scrutera avec attention les mouvements financiers.

30 juillet 2017 :

Cette fois, c’est au tour de Dani Alves de s’emporter sur le dossier Neymar. Il aimerait tant retrouver son ancien coéquipier du Barça. « ll faut être égoïste parfois, parce que les clubs ne pensent pas à toi jusqu’à ce que tu donnes des résultats. J’en suis un exemple clair. Je lui dis une seule chose : sois courageux. Le monde appartient aux courageux », explique le latéral droit sans détour.

31 juillet 2017 :

Le président de la Ligue de football espagnole Javier Tebas s’en mêle : « ce transfert viole les normes du fair-play financier de l’UEFA et les normes de la concurrence de l’Union européenne », explique-t-il tout en n’excluant pas de porter l’affaire devant d’autres tribunaux. Neymar est au même moment en Chine et son programme des jours suivants n’est pas véritablement connu.

1 août 2017 :

Après quelques jours de répit, on apprend que Neymar va quitter... la Chine après une opération commerciale de la marque Replay. Son avion (ou plutôt son trajet) est scruté par toute la planète football. On se demande alors où va atterrir le phénomène brésilien. Certains pensent à Doha pour passer sa visite médicale, d’autres à Paris ou encore au Brésil pour se ressourcer. Il n’en est rien, le joueur retourne à Barcelone.

2 août 2017 :

« Non, nous n’accepterons pas l’argent d’un club comme le PSG, Paris est un exemple clair de dopage financier, de club-Etat, financé par le Qatar. D’autant plus que ce club enfreint des règles et des lois. À savoir les règles de l’UEFA et du fair-play financier. Ce serait une contradiction d’accepter le paiement. Si le PSG arrive avec l’argent de la clause, nous ne l’accepterons pas », se lâche une nouvelle fois Javier Tebas. Le joueur, lui, est de retour à l’entraînement où il ne passera que trente minutes sans enfiler ses crampons. Il dit au revoir à ses coéquipiers et quitte le centre d’entraînement. Messi lui dira aussi au revoir via Instagram.

3 août 2017 :

Énième rebondissement dans le dossier Neymar. Alors que le joueur du FC Barcelone a passé sa visite médicale à Porto le mardi soir, le président de la Ligue de Football Espagnole (LFP) Javier Tebas a décidé de refuser le paiement de la clause ce jeudi matin selon Marca et la COPE. Dans la journée, la Ligue de football professionnel (LFP) vient apporter son soutien au PSG. En fin d’après-midi, Javier Tebas affirme finalement qu’il ne dira rien si le Barça accepte le paiement. Un tout petit peu plus tard, les médias catalans annoncent en choeur que la clause a été payée par les avocats de Neymar, ce que le FC Barcelone a confirmé dans la foulée. Le 3 août à 19h00, Neymar n’est plus un joueur du FC Barcelone. À 21h35, le communiqué du PSG tombe : Neymar s’engage pour 5 ans avec le Paris Saint-Germain.

4 août 2017 :

Le Paris SG présente Neymar à la presse, dans l’auditorium bondé du Parc des Princes. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi et le Brésilien ont répondu pendant plusieurs minutes aux questions des journalistes. La star auriverde est ensuite pris la pose sur la pelouse de son nouveau jardin, réalisant quelques jongles de circonstances, avant d’aller prendre son premier bain de foule devant l’enceinte parisienne. Il sera officiellement présenté à son nouveau public ce samedi, contre Amiens, pour la 1ère journée de Ligue 1. Fin de l’un des feuilletons les plus fous de l’histoire du mercato.