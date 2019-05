L’union sacrée. Face aux journalistes présents ce jeudi après-midi à La Commanderie, le capitaine de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet (32 ans) a tenté en bon capitaine de remobiliser ses troupes avant la dernière ligne droite du championnat. « On peut encore faire quelque chose, moi j’y crois encore, mais il faudra faire ce qu’il faut pour aller chercher l’Europe, c’est le minimum. Aujourd’hui, jouer l’Europe, c’est important, on va regarder la 4e place, la plus proche, la plus accessible, on n’a plus le droit à l’erreur. Finir sans Coupe d’Europe, ce serait difficile pour nous », a-t-il lancé.

À titre personnel, le n° 10 olympien a avoué qu’il vivait un exercice difficile (4 buts et 7 passes décisives en 27 apparitions en L1), et ce, malgré son retour dans le onze titulaire de Rudi Garcia lors des quatre dernières journées. « C’est une saison assez moyenne de ma part. Il y a eu des hauts et des bas, à moi de faire en sorte que cela ne se reproduise pas, que cela ne se reproduise plus. On attendra toujours plus de moi, c’est une pression plutôt positive pour moi. Ça donne envie de travailler », a-t-il lancé.

« Ce n’est pas le moment de penser à sa personne »

Pour autant, le milieu offensif, revenu en janvier 2017 et sous contrat jusqu’en juin 2021, ne pense absolument pas à un départ cet été, lui qui a été annoncé dans le viseur de clubs chinois en janvier. « Je ne me mets pas ça en tête, je suis revenu, je suis bien, je ne vois pas l’intérêt d’aller voir ailleurs », a lâché le Réunionnais, lançant un message clair à ses coéquipiers qui seraient tentés de penser à leur situation personnelle en ce mois de mai crucial pour le club phocéen.

« Ce n’est pas le moment de penser à sa personne, à l’année prochaine. Il faut penser à ces quatre matches, à se qualifier pour une Coupe d’Europe », a-t-il poursuivi, laissant sa direction gérer la question du prochain marché des transferts. « Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question, toujours du mouvement en termes de mercato. Les dirigeants et le coach sont là pour ça. Nous, on essaye de faire de notre mieux sur le terrain », a-t-il conclu. Le message est passé.