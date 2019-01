Kostas Mitroglou (30 ans) est annoncé sur le départ ces dernières heures. Selon les dernières informations en provenance d’Espagne, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a été proposé à plusieurs écuries de Liga, parmi lesquelles le Betis et le FC Valence. Les Phocéens souhaiteraient en effet le transférer pour, notamment, économiser son imposant salaire (2,5 M€ par an).

Et pourtant, à en croire le représentant du joueur Panos Galariotis de l’écurie Sports Action, contacté par Foot Mercato, la donne est totalement différente et un départ de l’international grec (64 sélections, 17 réalisations) n’est absolument pas à l’ordre du jour. « Comme je l’ai dit récemment au travers mon agence, tous ces scénarios liant Kostas Mitroglou à un départ de l’Olympique de Marseille sont totalement faux et sans la moindre once de crédibilité », a lancé l’agent de l’ancien de Benfica.

Ce dernier s’est montré catégorique, balayant d’un revers de main les indiscrétions venues d’Espagne. « Il n’y a rien du côté de l’OM, ni du côté de Mitroglou, concernant notamment les dernières informations parues (en Espagne, ndlr). Mitroglou est heureux à Marseille et il est concentré sur les objectifs du club de cette saison », a-t-il conclu. Qu’on se le dise, le clan Kostas Mitroglou n’a absolument pas l’intention d’aller voir ailleurs cet hiver.