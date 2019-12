Il semble loin le temps où l’on annonçait Layvin Kurzawa comme le futur de l’équipe de France à gauche. Aujourd’hui, l’ancien Monégasque vit des saisons compliquées. Et il paraît incapable de sortir de cette spirale négative. Décevant depuis le début de son aventure parisienne et surtout handicapé ces dernières saisons par une multitude de blessures, le latéral gauche de 27 ans vit ses derniers mois au PSG. Le 25 septembre dernier, au Parc des Princes, il a totalement sombré face à Reims (0-2) et a été l’un des symboles du naufrage parisien ce soir-là, qui devait offrir des chances à certains de se montrer.

Conscient de sa prestation, le natif de Fréjus avait alors rejoint le banc des remplaçants, caché sous une serviette... Une pâle copie qui n’est pas passée inaperçue en interne. En privé, Thomas Tuchel avait alors confié toute sa déception à son staff technique et pris la décision d’opter pour Abdou Diallo à gauche lorsque Juan Bernat serait absent. Une immense déception pour l’entraîneur allemand qui croyait en lui. L’ex-coach de Dortmund avait envoyé, avant même sa prise de fonction officielle, des signaux très positifs à Kurzawa : une confiance en ses qualités, une volonté de le faire progresser et une connaissance très précise de tous ses matches.

Leonardo souhaite le vendre

Échaudé par l’épilogue du feuilleton Adrien Rabiot (24 ans), parti libre, le PSG souhaite se montrer ferme dans la gestion des fins de bail. Et si l’ancien directeur sportif parisien Antero Henrique lui avait soumis, il y a plusieurs mois, une prolongation de contrat de deux ans, les discussions ont été abandonnées à l’arrivée de Leonardo l’été dernier. Le patron du sportif avait alors indiqué au représentant du joueur qu’il le laisserait partir en cas d’offre satisfaisante. Ce dernier lui avait alors répondu qu’il privilégiait un départ en fin de saison. Une manière donc, au-delà du signal envoyé au joueur, d’établir une hiérarchie à gauche : Juan Bernat (26 ans) en titulaire et Abdou Diallo (23 ans) en doublure.

Après quatre saisons et demi au PSG, Kurzawa - acheté 23 M€ à l’été 2015 et perçu alors comme le successeur de Maxwell dans le couloir gauche - veut changer d’air. L’ancien Monégasque, lassé par son image publique en France, se voit aussi ailleurs et ne manque pas de prétendants. Selon nos informations, West Ham, Tottenham et Manchester United ont entamé des discussions avec les représentants du joueur pour une arrivée libre l’été prochain. Peu fournis à ce poste, les Mancuniens s’étaient déjà renseignés très concrètement sur la faisabilité du dossier il y a un an. En Italie, le Milan AC et l’Inter Milan font également partie des courtisans. Si le latéral gauche parisien avait dans l’idée, dans un premier temps, d’aller au bout de son contrat, l’international français n’est plus totalement opposé à un transfert lors du mercato hivernal pour peu qu’une offre satisfaisante se présente à lui.