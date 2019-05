L’été sera chaud à l’Olympique de Marseille ! Après une saison cataclysmique qui se terminera par une cinquième ou une sixième place en Ligue 1 - selon le résultat du match entre les Phocéens et Montpellier qui sera à suivre sur notre live commenté - le club des Bouches-du-Rhône va devoir modifier sa stratégie sur le mercato. Cela passe déjà par le départ de Rudi Garcia qui a été annoncé et l’arrivée future d’un nouveau coach mais aussi par le départ des gros salaires.

Les trentenaires, Dimitri Payet, Luiz Gustavo ou encore Adil Rami sont annoncés sur le départ et un autre joueur expérimenté pourrait faire ses bagages. D’après les informations de Sky Sports, le milieu de terrain néerlandais Kevin Strootman (29 ans) a été proposé par l’Olympique de Marseille en Premier League. Trois formations ont été approchées. Il s’agit de Manchester United, Everton et West Ham. Trois formations qui ont besoin de se renforcer dans ce secteur.

La formule du prêt est envisagée

Les Red Devils, qui vont perdre Ander Herrera et pourraient voir partir Paul Pogba au Real Madrid, pourraient miser sur le Néerlandais pour apporter de la concurrence dans l’entrejeu. Pour Everton, le choix Kevin Strootman permettrait de renforcer un secteur où les destins de Morgan Schneiderlin et André Gomes sont incertains. West Ham pourrait également se renforcer à bas coût. Car oui, si le salaire de Kevin Strootman est élevé, la formule du prêt serait envisagée pour permettre au natif de Ridderkerk de mieux filer à l’anglaise.

Arrivé pour 25 millions d’euros l’été dernier à l’Olympique de Marseille en provenance de l’AS Roma, Kevin Strootman a réalisé une saison en demi-teinte. Sur l’exercice 2018-2019, il a disputé 34 matches toutes compétitions confondues pour un but et quatre passes décisives. Il est même devenu remplaçant lors de la deuxième partie de la saison. Expérimenté et disposant d’un salaire important, il ne rentrerait pas dans la future politique sportive des Phocéens qui veut faire part belle à la jeunesse.