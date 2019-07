Lundi, Neymar (27 ans) a retrouvé le centre d’entraînement Ooredoo. L’occasion de reprendre le travail en salle, mais aussi de s’entretenir avec le nouveau directeur sportif du Paris SG, son compatriote Leonardo. L’échange a été bref selon les différentes sources, mais chacune des parties sait à quoi s’attendre. Le n° 10 a ainsi confirmé qu’il souhaitait quitter le club de la capitale, tandis que son supérieur lui a expliqué qu’il lui ouvrirait la porte en cas d’offre satisfaisante.

Statu quo en somme. Oui mais voilà, Sport croit savoir quelles sont les exigences du PSG dans cette opération. Selon le quotidien sportif espagnol, les Rouge-et-Bleu seraient disposés à laisser filer l’international auriverde (97 sélections, 60 réalisations) pour un montant de 100 M€ plus Philippe Coutinho (27 ans). Une idée soufflée il y a quelques jours par Pini Zahavi et Kia Joorabchian, représentant de l’ancien de Liverpool.

Le PSG affiche sa position

Pour autant, le Barça ne l’entend pas franchement de cette oreille. Le club blaugrana vient de mettre la main à la poche pour recruter Frenkie de Jong (22 ans, ex-Ajax Amsterdam) et a contracté un prêt pour payer une partie de la clause d’Antoine Griezmann (28 ans, ex-Atlético de Madrid). Son opération dégraissage n’ayant pas spécialement avancé (les dossiers Rafinha, Malcom, Nelson Semedo et autres sont toujours en attente), l’écurie catalane ne dispose pas des fonds nécessaires.

Sport précise d’ailleurs que de leur côté les pensionnaires du Camp Nou préféreraient un échange sec, sans avoir à ajouter d’argent. Une position que n’acceptera pas le PSG. Le feuilleton est donc loin d’être terminé. Mais le Barça, s’il entend vraiment rapatrier Neymar (ce qui semble être le cas selon Catalunya Radio), sait comment renouer le contact avec les champions de France... As explique d’ailleurs que les Azulgranas auraient proposé 40 M€ plus Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Un package qui n’a pas convaincu à Paris...

