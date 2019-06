La nouvelle avait interpellé les suiveurs du Paris Saint-Germain en mai dernier. À l’heure où Gianluigi Buffon n’avait pas encore annoncé son départ du club de la capitale, la presse polonaise annonçait que les champions de France en titre avaient attiré dans leurs filets un certain Marcin Bulka. Agé de 19 ans, l’international U20 polonais évolue à Chelsea et occupait cette saison le poste de troisième portier des Blues derrière Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero.

Plus d’un mois plus tard, Le Parisien vient de confirmer que Bulka va bel et bien revêtir la tunique parisienne cet été, une fois son contrat avec Chelsea terminé (il s’achève ce mois-ci). Le journal fait savoir que rien n’a encore été officialisé, mais que le polonais a bien été verrouillé par le club de la capitale. En effet, ce dernier aurait paraphé un contrat de trois ans. Libre de tout contrat à la fin du mois, le futur ex-portier de Chelsea était même présent au siège du PSG hier en fin d’après-midi selon le quotidien.

Quelle place pour Bulka ?

A la Factory, Bulka se serait d’ailleurs prêté au traditionnel jeu des photos avec les dirigeants parisiens. Si l’affaire semble donc conclue, reste maintenant à savoir quel poste aura Bulka dans la hiérarchie des gardiens du Paris Saint-Germain. Buffon parti, le Polonais viendra-t-il jouer les numéros 2 derrière Alphonse Areola ? Le flou règne encore car Paris doit gérer l’avenir de trois autres portiers.

Le premier est Kevin Trapp. Prêté à l’Eintracht Francfort en 2018/2019, l’Allemand aimerait y rester. Mais il doit revenir à Paris vu qu’aucun accord n’a pas encore été trouvé avec la formation allemande. L’arrivée de Bulka va-t-elle changer la donne ? Enfin, quid également de l’avenir de deux jeunes espoirs du club : Sébastien Cibois et Rémy Descamps (prêté à Clermont la saison dernière).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10