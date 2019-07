Le feuilleton de l’été s’était calmé ces derniers jours. L’heure semble en effet au stand-by dans le dossier Neymar (27 ans), et ce, même si Marco Verratti (26 ans), son partenaire au Paris SG, a pris publiquement position ce lundi au micro de RMC Sport. Les informations qui parviennent d’Espagne indiquent que l’affaire devrait repartir de plus belle dans les prochaines heures. Sport, qui a un temps d’avance sur la concurrence depuis le mois de mai, avance que le PSG aurait revu ses exigences financières à la baisse.

Le club de la capitale demandait en effet 300 M€ lors de la première prise de renseignements des émissaires du FC Barcelone. Aujourd’hui, ce prix ne serait plus vraiment d’actualité selon le quotidien sportif espagnol. Les pensionnaires du Parc des Princes ne réclameraient plus désormais que 180 M€ pour lâcher leur international auriverde (97 sélections, 60 buts), toujours en phase de reprise en Chine, à l’écart du groupe de Thomas Tuchel. Une baisse significative mais Leonardo et le PSG restent inflexibles sur un point : ils ne veulent que du cash.

Le PSG ne veut toujours pas de joueurs

L’idée d’inclure des joueurs ne leur plaît toujours pas, et même le profil de Philippe Coutinho (28 ans) ne semble pas convaincre les Franciliens, annoncent Sport et Mundo Deportivo. Le Barça, prévenu, n’entend pas dépenser autant de son côté. Malgré des revenus records annoncés il y a quelques jours, le club catalan doit dégraisser et alléger sa masse salariale, d’où son souhait d’envoyer un de ses gros salaires du côté des champions de France en titre.

De bonne foi, les Blaugranas pourraient demander à échelonner des paiements mais pas la totalité de la somme réclamée, voire même tenter un prêt avec option d’achat obligatoire s’ils ne parvenaient pas à dégager les liquidités dont ils ont besoin. De son côté, la star brésilienne reste confiante. Son entourage est persuadé qu’il finira par revenir au Camp Nou, comme l’explique la publication ibérique. Mais si les positions semblent doucement se rapprocher, on est encore très loin de l’épilogue. L’affaire est bel et bien relancée.

