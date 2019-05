Matthijs de Ligt semblait un temps destiné à rejoindre le FC Barcelone, comme son compatriote et coéquipier Frenkie de Jong. Mais ces derniers jours, l’opération menant le prometteur et confirmé défenseur central batave vers la Catalogne s’est considérablement ralentie. Et pour cause, les dirigeants blaugranas auraient été refroidis par les exigences financières considérables de Mino Raiola, qui en plus de demander un salaire astronomique pour son joueur voudrait également toucher une belle prime à la signature.

La presse catalane expliquait ces derniers jours que plusieurs clubs comme Manchester United et le PSG restaient en embuscade, mais que la volonté du joueur était bien de rejoindre le champion d’Espagne. Le média hollandais De Telegraaf dévoile de son côté une véritable petite bombe ce mercredi matin. Effectivement, le Paris Saint-Germain serait revenu en trombe dans le dossier, étant même prêt à s’aligner sur les exigences de l’Ajax mais aussi sur celles du sulfureux agent du joueur.

Le PSG est OK pour couvrir Mino Raiola d’or

Ainsi, le club de la capitale serait disposé à débourser les 85 millions d’euros réclamés par le champion de l’Eredivisie. Chose que le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de faire pour le moment, toujours selon le média néerlandais. Il n’y aurait également pas de problème pour offrir à Mino Raiola la commission qu’il souhaite empocher sur le transfert de son poulain de 19 ans. Aux dernières nouvelles, elle serait de 10 millions d’euros. On évoquait dans les médias espagnols et anglais un futur salaire compris entre 13 et 15 millions d’euros pour l’international néerlandais.

Il ne faut cependant pas encore écarter le FC Barcelone de l’affaire, puisque comme l’explique le média hollandais, les deux équipes vont se livrer une course qui s’annonce passionnante pour le joueur. Déjà battu au tout dernier moment par le club catalan sur le dossier Frenkie de Jong, on peut imaginer que le champion de France voudra se venger en arrachant celui qui est considéré comme le futur meilleur défenseur central de la planète des mains des Catalans.