Le PSG et Liverpool s’affrontent en Ligue des Champions ce mercredi. Avant ce match capital pour l’avenir des deux formations dans la plus grande des compétitions de clubs en Europe (à suivre en live sur notre site à partir de 20h), les dirigeants de la capitale pensent mercato. Ils auront d’ailleurs l’occasion de rencontrer leurs homologues anglais dans 48 heures pour discuter de la situation de Fabinho. Car d’après L’Equipe, le PSG a gardé un œil attentif sur le Brésilien, qui est actuellement barré du côté de Liverpool.

Tuchel l’a clamé haut et fort plus d’une fois, il a besoin d’un milieu capable de jouer devant la défense. Face aux échecs de cet été, l’Allemand a dû trouver des solutions de secours comme faire avancer Marquinhos d’un cran sur le terrain. Le Brésilien n’a pas répondu aux attentes et n’a même pas semblé prendre goût à ce nouveau poste. L’expérience a tourné cours, alors il faut trouver un autre milieu de terrain puisque Lassana Diarra n’entre pas dans les plans du technicien parisien.

La piste Fabinho étudiée en cas de qualification en 8e de finale de Ligue des Champions

Face à cette situation, Fabinho est à nouveau inscrit dans les plans mercato du PSG, qui l’a loupé ces deux dernières saisons. Arrivé cet été contre 45 M€, il n’a pour le moment pas réussi à s’imposer à Liverpool. Titulaire à seulement 3 reprises en Premier League et une seule fois en Ligue des Champions, il n’est pas la priorité de Jürgen Klopp. L’Equipe indique que l’entraîneur allemand ne souhaite pas se séparer du joueur, alors que ses dirigeants ne sont pas contre un départ. Ils veulent seulement retrouver leur investissement consenti cet été.

Ainsi, ils seraient disposés à accepter un prêt cet hiver avec une option d’achat obligatoire de 50 M€ au minimum. Ce scénario prévoit que le PSG se qualifie pour les 8es de finale de Ligue des Champions. Car dans le cas contraire, le champion de France, toujours dans le viseur du fair-play financier, changerait sans doute de cap. Il pourrait retarder l’arrivée d’un milieu de terrain à l’été suivant et même cibler un autre joueur. L’Equipe conclut en affirmant que les dirigeants parisiens sont toujours à l’affût dans le dossier Frenkie de Jong.