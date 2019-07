Pour le moment, c’est le volet des départs qui agite le mercato lillois. Hormis l’arrivée de Timothy Weah en provenance du Paris Saint-Germain, les Dogues ont surtout profité des premières semaines du marché pour se séparer d’Anwar El Ghazi, de Thiago Mendes et de Youssouf Koné. À l’heure où le club nordiste démarre une saison où l’attend la Ligue des Champions, cette situation peut donc commencer à en inquiéter plus d’un. Mais pas Christophe Galtier. Présent ce matin au domaine de Luchin, le coach lillois a répondu volontiers aux questions mercato des journalistes présents.

« Pour vous, il y a beaucoup d’inconnues, c’est normal. Si on vous donnait des informations, ça poserait des problèmes. Les départs qui ont eu lieu, notamment Youssouf Koné et Thiago Mendes, étaient programmés ». Serein, Galtier est ensuite revenu sur le gros dossier estival du LOSC : la vente de Nicolas Pépé. Pour rappel, l’Ivoirien est annoncé dans le viseur de l’Inter Milan et du Bayern Munich, mais son entourage pencherait davantage pour un avenir au PSG. Une situation compliquée donc, mais qui ne surprend pas Galtier. « On sait que le dossier de Nicolas va être plus long parce qu’il est en compétition et il y a une réflexion du club. Ce n’est pas le fait que Nicolas ne soit pas déjà transféré que d’autres joueurs ne nous ont pas rejoint. (...) Je ne sais pas si on en est loin (de la barre des 100 M€ pour Pépé), je ne suis pas dans les détails du dossier ».

« Les joueurs ciblés sont des joueurs à fort potentiel »

Enfin, pour ce qui est du volet "arrivées", Galtier s’attend là aussi à patienter quelques semaines, mais annonce des renforts de choix. « Concernant l’arrivée des joueurs, l’an dernier, ils sont arrivés au fur et à mesure. Il n’y a pas eu d’arrivée pendant la première semaine après ils sont tous arrivés. (...) Il y a des discussions avec d’autres clubs avec les joueurs qui peuvent nous rejoindre. Les arrivées se feront en fonction des départs. Les départs sont programmés et ils seront remplacés par des joueurs de qualités », a-t-il ajouté, avant de dévoiler ses attentes précises concernant ses futures recrues.

« Je souhaiterais avoir un effectif où on double les postes et où on triple les postes de gardien et d’avant-centre. On a déjà tout ça en tête. Il y a des discussions tous les jours avec les uns et les autres mais les dossiers mettent du temps, à se décanter. Je ne suis pas du tout inquiet, je sais que ça prend du temps. L’an dernier on a pris le temps de bien faire les choses. Tout avait bien été préparé. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Les joueurs ciblés sont des joueurs à fort potentiel, on va avoir un effectif de qualité ». C’est dit !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10