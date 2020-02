Un secret bien gardé. Vendredi, le média argentin TyC Sports a annoncé que Nicolás Gaitán allait faire son retour en Europe et s’engager en faveur du LOSC. Une véritable surprise car aucune information sur le sujet n’était sortie durant ce marché des transferts hivernal. Quelques heures plus tard, les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy ont officialisé la venue de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid lors du dernier jour du mercato. « Le LOSC annonce aujourd’hui l’arrivée de l’international argentin Nicolás Gaitán (31 ans). Le milieu de terrain offensif rejoint le LOSC jusqu’au terme de la saison 19-20 », pouvait-on lire sur le communiqué de presse. À 31 ans, l’Argentin fait donc son retour en Europe, lui qui avait rejoint le Dalian Yifang en Chine en 2018 avant de signer en MLS en 2019 chez les Chicago Fire. Libre, il a donc saisi la perche que lui tendait Lille, qui a mis la main sur un élément expérimenté et habitué au très haut niveau. Nicolás Gaitán a alors signé un contrat de six mois avec deux ans et demi en option.

Ce lundi, il a été présenté aux côtés de Marc Ingla, qui s’est félicité de cette arrivée. « C’est toujours un honneur de recruter des joueurs de ce prestige, un international qui va nous apporter des qualités différentes et d’autres options à Christophe Galtier (...) Je pense qu’avec Nico Gaitan, on recrute un talent pur, un grand passeur, une très belle frappe, une expérience internationale du très haut niveau. C’est une valeur ajoutée pour nous. Il amène aussi des choix à Christophe Galtier ». Ensuite, Gaitán a pris la parole. « Je suis très content d’être ici. Je veux remercier encore une fois le LOSC pour la confiance qu’ils m’ont témoignée afin que je puisse jouer sous mes nouvelles couleurs (...) J’ai eu énormément d’offres. Avant de choisir, je voulais faire le bon choix. José Fonte, qui est un ami, m’a influencé. C’est un grand professionnel. Il m’a parlé des installations du club, des conditions, des entraînements, du groupe, de la vie ici. J’ai été tout de suite convaincu par le projet du LOSC, qui est un projet très important pour moi ».

Gaitán pense s’adapter vite à la L1

Il a ajouté : « C’est vrai que je connais aussi Renato Sanches, avec qui j’ai partagé quelques mois à Benfica. Je connais surtout José Fonte avec qui j’ai partagé 4 mois en Chine. Son professionnalisme a été convaincant et surprenant. Beaucoup de gens pensent qu’en Chine on se laisse aller. C’est tout le contraire avec lui qui a été un professionnel hors pair. Il m’a d’ailleurs dit que c’est ce que je trouverais ici au LOSC, un environnement très professionnel ». Les Dogues peuvent donc remercier José Fonte. Ensuite, la recrue lilloise, dont le dernier match officiel remonte 6 octobre 2019, a rassuré sur son état physique. « Je me suis entraîné depuis 2 mois et demi avec un préparateur physique spécialisé dans le football pour avoir une bonne condition physique avec des séances d’entraînement qui se rapprochent des conditions de match. Je m’entraînais tous les jours sauf le dimanche, car il faut bien avoir un jour de repos. Je me suis entraîné durant deux mois et demi, je travaillais bien car je voulais me tenir prêt à pouvoir jouer le plus vite possible en cas d’opportunité ».

Il a ajouté : « je m’entraîne depuis mon dernier match. Donc je continue à avoir une bonne condition physique. Le fait de reprendre l’entraînement avec le LOSC va m’aider à retrouver mes capacités. C’est ce que je veux, être le plus vite de retour à mon niveau, m’adapter et aider mes coéquipiers pour jouer le plus vite possible sous mes nouvelles couleurs ». Passé par l’Argentine (Boca Juniors), le Portugal (Benfica), l’Espagne (Atlético), la Chine (Dalian Yifang) et la MLS (Chicago Fire), le footballeur né en 88 va donc découvrir la L1 et la France. « J’ai déjà eu l’occasion de disputer des matches de Ligue des Champions ou de Ligue Europa contre des équipes françaises. Ça s’est bien passé pour moi à chaque fois. Même si je ne suis plus un joueur aussi rapide, je compenserais par mon expérience. Je n’aurais pas de problème je pense à m’adapter à la L1 qui est un championnat rapide avec des joueurs physiques ». Christophe Galtier a annoncé qu’il prendrait son temps avant de lancer un Nicolás Gaitán qui a hâte de découvrir la France !