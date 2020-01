Le LOSC n’a pas fait que dégraisser en ce dernier jour de mercato. Le club français vient de réaliser un joli coup sur le marché car Nicolás Gaitán rejoint ses rangs. Tout s’est rapidement fait car la rumeur est apparue en milieu de journée seulement, prenant tout le monde de court. « Le LOSC annonce aujourd’hui l’arrivée de l’international argentin Nicolás Gaitán (31 ans). Le milieu de terrain offensif rejoint le LOSC jusqu’au terme de la saison 19-20 », indique le communiqué des Dogues.

À 31 ans, l’Argentin débarque libre de tout contrat. Il avait résilié avec Chicago Fire où il a passé sa dernière saison. En MLS, il sort d’ailleurs d’un exercice intéressant avec ses 11 passes décisives et ses 4 buts en 27 matches de championnat. À Lille, l’international (19 sélections, 2 buts) vient compléter un effectif jeune, inexpérimenté et irrégulier malgré une septième place en Ligue 1, à neuf points du podium. Il apportera un peu de professionnalisme et de sérénité à un groupe qui en a besoin.

Il reste tout de même à connaître son niveau actuel car le joueur, après avoir fait les beaux jours de Benfica entre 2010 et 2016, n’a pas réussi à confirmer. Arrivé à l’Atlético de Madrid contre 25 M€, il ne s’est pas imposé et quittera le club un an et demi plus tard pour rejoindre la Chine et le Dalian Yifang. Le milieu offensif retrouve le continent européen pour tenter de relancer une carrière qui en a bien besoin.