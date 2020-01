« On a une équipe très complète, un effectif complet, avec des jeunes et des cadres expérimentés. Il n’y a pas d’urgence, pas de besoin. Le mercato de janvier est un marché de réparation. Il n’y a pas trop à réparer, mais on va regarder les opportunités et voir ce qui peut se passer. » Il y a quelques jours, Leonardo restait évasif sur le mercato à venir du PSG. En réalité, le directeur sportif brésilien du PSG ne devrait pas lâcher son téléphone durant tout le mois de janvier. Car les chantiers qui attendent l’ancienne star du Brésil sont nombreux. De l’épineuse gestion des prolongations du tandem Mbappé-Neymar en passant par le dossier brûlant Edinson Cavani sans oublier les cas Kurzawa, Meunier, Draxler et autres Thiago Silva et les possibles opportunités du marché hivernal (Can, Allan, etc...), le PSG risque d’être sur tous les fronts.

S’il y a déjà un dossier qui ne devrait pas empêcher Leonardo de dormir, c’est celui de Marquinhos. Indispensable maillon du projet parisien, le très polyvalent international brésilien qui avait débarqué dans la capitale en provenance de l’AS Roma durant l’été 2013 va prolonger son bail à Paris. Selon nos informations, c’est imminent. Pour ce qui est de son compère de la défense centrale, Thiago Silva, la donne est différente. Malgré des prestations impeccables et un leadership incomparable, le PSG n’a toujours pas montré d’ouverture pour une prolongation de contrat. Le joueur, dont le contrat se termine en juin prochain, n’attend pourtant que cela. Et la défense parisienne pourrait avoir un tout autre visage la saison prochaine. Car outre Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier sont également libres au 30 juin. Le premier va partir et dispose de plusieurs offres, plus pour l’été prochain notamment en Angleterre (West Ham, Tottenham et Manchester United, Everton) et en Italie (Milan AC, Inter Milan). Reste que selon nos informations, Leonardo ne serait pas contre le vendre dès cet hiver contre quelques millions d’euros. Quant à Meunier, il n’a toujours rien vu venir en dépit de ses nombreux appels du pied pour prolonger.

Leonardo s’active en coulisse...

Le PSG est une maison où il fait bon vivre. Si Thiago Silva et Thomas Meunier souhaitent rester, Julian Draxler n’est pas contre s’installer dans la durée malgré un temps de jeu plus que limité et l’approche de quelques clubs allemands dont le Hertha Berlin récemment et Schalke 04 l’an passé. Il faut dire que son confortable salaire qui court jusqu’en 2021 joue en sa faveur. Comme Kurzawa, Edinson Cavani va dire adieu à Paris. Reste désormais à savoir si cela sera plus cet hiver ou plus cet été. Leonardo, ne fera aucun cadeau au chouchou du Parc des Princes. L’Atlético de Madrid, qui souhaitait le récupérer libre, s’est heurté à l’intransigeance du directeur sportif brésilien qui réclame 10 M€ pour le libérer cet hiver. El Matador n’a plus d’avenir au PSG, la faute à un Mauro Icardi qui marche sur l’eau et sur un trio offensif de feu composé de Angel Di Maria - Kylian Mbappé - Neymar. La prolongation des deux derniers risque de causer quelques maux de tête l’ancien homme fort du Milan AC. S’ils sont tous deux sous contrat jusqu’en juin 2022, les voir prolonger à Paris enverrait un sacré signal aux courtisans des deux joueurs, à savoir le Barça et le Real Madrid. Pas une mince affaire pour Leo.

Outre tous ces dossiers, le Brésilien va devoir gérer le quotidien d’un grand club sur le mercato d’hiver. Répondre aux sollicitations imprévues comme celles de la Juventus pour Paredes ou l’éternel et sempiternel besoin de recruter un numéro 6. Ou encore le recrutement d’un latéral droit pour la saison prochaine pour épauler un Colin Dagba encore un peu tendre. Le milieu défensif allemand Emre Can (Juve) dont le nom est revenu avec insistance ces dernières semaines, le Brésilien Allan (Naples) qui n’a plus de nouvelles de Leonardo et qui pourrait finalement prolonger à Naples, le latéral gauche italien Mattia De Sciglio (Juve) ou encore un Paquetá (AC Milan) dont Leonardo pense régulièrement qu’il pourrait apporter un plus à Paris sont autant de cibles déjà évoquées pour cet hiver. À Paris plus qu’ailleurs, une surprise ou deux est à prévoir cet hiver. Qu’on se le dise, Leonardo s’active déjà et risque de ne pas s’ennuyer durant le mois de janvier...