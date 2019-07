Dans un mois, l’Olympique de Marseille défiera le Stade de Reims dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1 (samedi 10 août à 17h). La grande reprise approche donc à grands pas mais pour le moment, le club phocéen ne semble pas pressé au niveau du mercato estival. Un mois après le lancement de la période des transferts, la formation olympienne a toujours les bras croisés. Aucune recrue n’est en effet arrivée sur la Canebière.

Des joueurs sont bien revenus de prêt (Sertic, Khaoui, Rocchia), d’autres ont signé leur premier contrat pro (Ali Mohamed, Philiponeau, Dia, Aké) mais aucune nouvelle tête n’est apparue. Une situation qui ne plaît pas forcément aux supporters de l’OM, dans l’attente de nouvelles recrues pour la saison à venir. Les pistes ne manquent pas pourtant avec Sofiane Boufal, comme nous vous le révélions ce jeudi, ou encore Adam Ounas, Dario Benedetto, Pedro Rebocho, Gary Medel et Chicharito, pour ne citer qu’eux.

« Je pense que dans les deux prochaines semaines, on peut avoir des nouveautés »

Présent en zone mixte après la défaite surprise de son OM face à Accrington Stanley, formation de D3 anglaise, André Villas-Boas a alors parlé du mercato estival. Et le technicien portugais en a dit un peu plus sur le sujet en zone mixte : « je pense que tout le monde connaît la situation dans laquelle nous sommes actuellement... On doit attendre, c’est une situation difficile, le fait de rentrer dans le mercato qu’après les ventes. Mais oui, je pense que dans les deux prochaines semaines, on peut avoir des nouveautés. Le groupe est évidemment en cours, et les jeunes joueurs vont jouer cette année, mais on attend des choses dans les quinze jours qui arrivent. (...) C’est tard mais c’est la seule condition qu’on a trouvée cette année. »

Les prochaines semaines pourraient donc être mouvementées à Marseille. Reste désormais à savoir combien de recrues vont débarquer à l’OM. En attendant, le nouveau coach phocéen fait avec les moyens du bord, en accordant notamment du temps de jeu aux jeunes. « Oui, je pense que malheureusement, c’est la seule chose qu’on a trouvée cette année mais ça donne aussi l’opportunité à de jeunes joueurs de jouer plus. (...) On peut en profiter pour leur donner plusieurs chances », a conclu André Villas-Boas. Si les recrues sont donc attendues, le club phocéen et son entraîneur poursuivent pour le moment leur préparation, avec un prochain rendez-vous dimanche face aux Glasgow Rangers.

