L’Olympique de Marseille poursuit sa tournée en Angleterre. Après avoir battu les moins de 23 ans de Stoke City samedi (1-0), grâce à un but de Lucas Perrin de la tête, André Villas-Boas et ses troupes défiaient Accrington Stanley, au AJ Bell Stadium, Salford, dans la banlieue de Manchester. Face aux 14es de League One la saison passée, les Phocéens entraient plutôt bien dans la partie, se créant la première situation grâce à Valère Germain (3e). Quelques minutes plus tard, sur une passe de Morgan Sanson, Isaac Lihadji, grand espoir du centre de formation olympien, réussissait un petit numéro dans la surface anglaise mais sa frappe était déviée in extremis au-dessus (8e). Au sortir d’un premier quart d’heure globalement marseillais, les Britanniques trouvaient quelques espaces.

Ils se créaient une occasion sur un coup franc de Sean McConville de peu à côté (17e). L’OM répondait du tac au tac, mais la tête de Boubacar Kamara heurtait la barre transversale après un sauvetage d’un latéral à l’essai côté Accrington (24e). Les locaux allaient finalement ouvrir le score. Sur un long centre de Clark, Yohann Pelé se ratait et McConville en profitait pour marquer de la tête (1-0, 28e). L’attaquant d’Accrington obtenait dans la foulée un penalty suite à une faute de Saif-Eddine Khaoui. Offrande Zanzala ne tremblait pas et trompait Pelé tranquillement (2-0, 37e). Les Ciel-et-Blanc réagissaient et se montraient menaçants, mais le capitaine Dimitri Payet (39e) et Khaoui (42e) ne parvenaient pas à forcer la décision.

Peu d’enseignements à tirer

Au retour des vestiaires, l’OM présentait un visage totalement différent, les dix joueurs de champ étant remplacés. Le jeu était haché, les deux camps commettant de nombreuses fautes. Sur l’une d’elles, AVB perdait Florian Chabrolle sur blessure. Pelé faisait passer un frisson dans la défense olympienne avec une conduite de balle très limite sur une passe en retrait de Kevin Strootman (61e). Nkounkou, à la reprise d’un long centre de Sakai, reprenait de volée mais ne trouvait pas le cadre (64e). Il fallait attendre le dernier quart d’heure pour voir une action construite aller au bout côté marseillais.

Hiroki Sakai débordait côté droit et servait Florian Thauvin en retrait. Le champion du Monde 2018 ouvrait son pied et réduisait le score aux six mètres, ne laissant aucune chance à Dimitar Evtimov (2-1, 78e). L’international tricolore tentait d’égaliser quelques minutes plus tard d’une frappe enroulée pied gauche, mais le portier bulgare veillait cette fois au grain (85e). Le n° 26 olympien obtenait ensuite un coup franc intéressant à l’entrée de la surface. Il se chargeait lui-même de le frapper mais son ballon passait de peu au-dessus des buts adverses (90e +2). Physiquement dans le dur, les Marseillais devront montrer autre chose dimanche, pour leur 3e amical, contre les Glasgow Rangers.

Le XI de départ de l’OM en première période :

Pelé - Sarr, Sertic, Kamara, Amavi - Sanson, Luiz Gustavo - Khaoui, Payet, Lihadji - Germain

Le XI de départ de l’OM en seconde période :

Pelé - Sakai, Perrin, Caleta-Car, Rocchia - Strootman, Khetir, Chabrolle - Thauvin, Aké, Nkounkou

