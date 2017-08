Si Kylian Mbappé se dirige tout droit vers le Paris SG, Fabinho, qui souhaitait lui aussi rejoindre le club de la capitale, ne peut pas en dire autant. L’heure était pourtant à l’optimisme ce samedi. Mais, selon les informations de RMC, l’AS Monaco, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2021, et le club de la capitale ont tout bonnement mis un terme aux négociations.

RMC croit en effet savoir que les Rouge-et-Bleu ont purement et simplement décidé d’abandonner ce dossier, et ce, malgré leur intérêt pour le Brésilien de 23 ans. Les exigences de l’ASM pour son international auriverde (4 capes) ont eu raison des envies des pensionnaires du Parc des Princes, qui ont déjà dépensé énormément cet été et n’ont pas encore réussi à dégager suffisamment de liquidités.

Si on n’est évidemment pas à l’abri d’une relance dans ce feuilleton qui traîne aussi depuis de longues semaines, l’affaire semble bien moins brûlante que prévu. Un coup dur pour l’Auriverde, qui avait fait du PSG sa priorité. Les Parisiens, eux, devraient sans doute tenter de rouvrir certains dossiers pour se renforcer à ce poste (le nom de Danilo Pereira circulait également ces derniers jours). À moins d’un retour de flamme tardif dans le sprint final...