Le Paris Saint-Germain a été le principal agitateur du mercato cet été, et ce rien qu’avec l’arrivée de Neymar, qui réalise de bons débuts avec le club de la capitale malgré une prestation mitigée vendredi soir face à l’AS Saint-Etienne. Les dirigeants franciliens ne comptent pas en rester là, et depuis quelques jours déjà, ils semblent avoir passé la seconde pour s’offrir le pack Mbappé-Fabinho, deux tauliers de l’AS Monaco. Et les informations publiées dans les différents médias portent à croire que l’opération devrait se conclure rapidement.

En cette journée de samedi, Le Parisien indique que du côté parisien, on est très confiant quant à l’issue de cette opération. Pour preuve, Antero Henrique, le directeur sportif de l’actuel leader du championnat de France, confie déjà à ses interlocuteurs que les deux joueurs de la Principauté vont rejoindre le Paris Saint-Germain ! Si du côté de Monaco la prudence règne, toujours selon Le Parisien, la confiance du Portugais sur ce double-dossier en dit long.

Reste tout de même à trouver un accord définitif entre les deux formations. Le journal évoque un prix allant de 140 millions d’euros - si un joueur parisien est inclus dans la transaction - à 180 millions d’euros. Les noms de Lucas Moura, de Gonçalo Guedes, aussi convoité par Valence, ou de Javier Pastore ont notamment été évoqués dernièrement comme possible monnaie d’échange. Une chose est sûre, le mercato parisien est loin d’être terminé, puisqu’il faudra aussi s’occuper de quelques dossiers au niveau des sorties, à l’image de Krychowiak ou de Hatem Ben Arfa.