Deux matches, trois buts, trois passes décisives. S’il devait continuer à ce rythme, Neymar fracasserait tous les records de la Ligue 1 d’un point de vue individuel. Mais le match gagné 3-0 face à l’ASSE a mis un terme à la belle série du nouveau venu en Ligue 1. Si flamboyant et décisif face à Guingamp puis Toulouse, Neymar n’a pas eu les mêmes inspirations face à Sant-Etienne. Pire, il s’est parfois acharné à faire la différence seul balle au pied. A sa décharge, il y avait beaucoup moins de mouvements autour de lui, avec un Di Maria transparent et un Pastore pas inspiré.

Dans un moins bon jour, la star brésilienne a donc montré une facette plus individuelle, que les suiveurs du FC Barcelone connaissent également. Bien sûr, tout n’est pas à jeter dans la match du Brésilien : des gestes de classe, de belles inspirations, une volonté permanente de provoquer l’adversaire. Mais pas d’étincelles décisives. Unai Emery a lui-même noté la performance un ton en-dessous de son joueur par rapport à ses deux premières sorties.

« C’était différent »

« Saint-Etienne est équipe qui ne concède pas beaucoup d’occasions. C’était le match le plus difficile que nous avons joué. Le match a donné beaucoup d’informations pour nous. Pour l’adaptation de Neymar avec nous, avec l’équipe, avec le championnat. Et l’adaptation de tous à Neymar. Ses deux premiers matches ont été très bien. Aujourd’hui (vendredi soir, ndlr) c’était différent. Ca fait aussi partie du processus avec nous, pour apprendre, mieux se connaître », a lancé l’entraîneur espagnol.

Neymar s’est donc frotté à une défense plus rugueuse et regroupée que lors de ses deux premiers matches. Il a trop souvent joué la carte individuelle pour tenter de créer des brèches et Unai Emery compte bien se servir de cette expérience pour conter à son attaquant les spécificités de la Ligue 1. Qui a surpris plus d’un joueur à travers les âges !