Entre Valentin Rongier et l’Olympique de Marseille, tout semble réglé. Le joueur a encore une fois répété qu’il était clairement ouvert à un départ vers la Canebière et un accord avec la formation phocéenne a même été annoncé. Sauf qu’entre l’OM et le FC Nantes, les positions sont très éloignées. Pour rappel, les Canaris, qui rêvaient de vendre leur capitaine 30 M€, réclament finalement une somme tournant autour des 20 M€. Un tarif bien trop élevé pour les finances très limitées du club marseillais. Irréprochable (sur le terrain) dans cette histoire, Rongier risque de devoir prendre son mal en patience.

Présent ce jeudi en conférence de presse, le fils du président du FCN, Franck Kita, a fait savoir que les Canaris ne comptaient pas céder dans ce dossier. « Il y a eu beaucoup d’approches pour Valentin Rongier. Il a un bon de sortie. Il y a eu beaucoup d’approches de l’OM, mais elles n’ont pas répondu à nos exigences. Il y a d’autres clubs que Marseille. Le montant que l’on a à l’esprit n’est pas respecté donc le deal ne peut pas se faire pour le moment. Abdoulaye Touré est sollicité. Il y a eu des approches, des discussions mais les parties n’ont pas trouvé d’accord. Le mercato est court mais encore long, plein de choses peuvent arriver. Si les demandes exigées par le club ne sont pas respectées, ils ne partiront pas ».

Bien décidé à pousser les courtisans du joueur à sortir le chéquier, Kita a adopté une posture très classique durant le mercato, à savoir celle du club annonçant vouloir conserver ses meilleurs éléments... sauf en cas de très belle offre. « Ce n’est pas pour autant que Valentin Rongier n’est pas heureux d’être ici. Il a un excellent état d’esprit, c’est un excellent professionnel et un grand homme. Il faut saluer ses performances et son état d’esprit. Ça n’enlève en rien ses envies d’ailleurs. L’idéal serait de garder Rongier et Abdoulaye Touré. S’il y a départ, nous avons les options pour les remplacer. Mais la priorité est de garder ces deux joueurs cadres du vestiaire. Ensuite, si une offre satisfait toutes les parties, tant mieux ». A suivre.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10